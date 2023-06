Selular Award 2023 Jadi Bukti Ketangguhan Industri Hadapi Tantangan di Era Digital

TEKNOLOGI dan inovasi digital semakin penting untuk kemajuan pembangunan nasional dan menciptakan pengetahuan yang inklusif. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things sangat menjanjikan bagi masyarakat.

Seiring digitalisasi di sana-sini, muncul pula tantangan aksesibilitas yang mengancam dan mengganggu bahkan menghalangi hak asasi manusia yang mendasar.

"Isu seperti pencurian data, pengetatan pengawasan, bias algoritmik, dan automisasi, merupakan contoh risiko baru yang menerobos hak privasi dan non-diskriminasi," kata Uday Rayana, CEO Selular Media Network di ajang Selular Award 2023.

Di sisi lain, lanjut Udar, kesenjangan dalam hal keterampilan digital dan aksesibilitas, baik di kota maupun di desa, memperkuat ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan gender yang ada.

Karena itu, dalam penghargaan Selular Award 2023 yang mengusung tema MOving To the Next Level, Uday menjelaskan, SMN mengapresiasi pelaku industri dengan pendekatan yang benar-benar multi-stakeholder untuk pengembangan teknologi yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar, keterbukaan dan aksesibilitas.

"Selular Media Network mengapresiasi industri yang terus berupaya mengatasi tantangan saat ini seperti pascapandemi hingga ancaman krisis global," uajr Uday.

Uday menambahkan, Selular Award 2023 merupakan wujud apresiasi SMN kepada industri ICT, khususnya operator telekomunikasi, vendor jaringan, vendor handset dan perusahaan teknologi lainnya atas kontribusi mereka kepada masyarakat dengan layanan terbaiknya.

Mereka yang mampu meraih penghargaan di ajang Selular Award, dinilai telah mampu mengatasi tantangan, sekaligus menunjukkan prestasi yang signifikan dibandingkan para pesaing. Keberhasilan tersebut dapat mendorong reputasi brand, menumbuhkan loyalitas konsumen, dan meningkatkan penjualan," ujar Uday.

Tidak hanya memberikan penghargaan kepada para pelaku industri telekomunikasi dan teknologi, Selular Award 2023 juga menggelar diskusi panel dengan tema Sinergi Lintas Industri Mendorong Digitalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi.

Untuk penilaian pemenang penghargaan Selular Award 2023 ini berdasarkan jejak pendapat atau polling yang SMN lakukan sejak awal bulan Mei 2023 lalu. Selain itu juga berdasarkan keputusan dari dewan redaksi SMN.

Hal yang berbeda pada Selular Award 2023 ini adalah, SMN juga memberikan penghargaan kepada brand yang masif memasarkan produknya di media sosial atau kategori Social Media Campaign. Penilaian ini berdasarkan data hasil Selular Data Insight dengan NoLimit. (RO/Z-5)