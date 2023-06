Lebih Banyak Fitur dalam Aplikasi Hokben yang Diperbarui

SEIRING perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi di era digital semakin meningkat pula tuntutan orang akan kepraktisan dan kenyamanan. Dengan semakin terjangkau dan andalnya koneksi internet, perangkat smartphone pun kini sangat berperan aktif untuk mempermudah dan menambah kenyamanan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Memanfaatkan peluang itu, PT Eka Bogainti (HokBen) menyempurnakan kembali layanan dalam aplikasi mobile dengan

meluncurkan sejumlah fitur baru. "Fitur ini seperti pembayaran yang lebih mudah, banyak opsi delivery, dan banyak rewards untuk menjawab kebutuhan konsumen yang sangat dinamis di era digital serta menuntut kepraktisan dan kemudahan. Kini konsumen bisa bebas memesan sajian HokBen di mana saja," papar Sugiri Willim, Direktur Operasional PT Eka Bogainti, Jakarta, Selasa (27/6).

Menurut Sugiri, dalam memberikan layanan berkualitas, sangat penting untuk menciptakan customer experience journey yang menyenangkan. Customer experience journey adalah rancangan yang memetakan pengalaman konsumen dalam berinteraksi dengan produk atau jasa, tahapan yang harus ditempuh, sekaligus jenis interaksi yang terjadi di masing-masing tahap tersebut. Perilaku konsumen terus berubah, sehingga customer journey suatu produk atau jasa sewajarnya turut beradaptasi juga untuk bisa memfasilitasi dengan baik kebutuhan dan perilaku konsumennya.

General Manager Marketing Eka Bogainti Francisca Lucky menambahkan bahwa kini aplikasi terbaru itu dilengkapi dengan fitur take away dan dine in. Pada aplikasi yang lama, pihaknya hanya melayani pengiriman. "Melalui HokBen Apps, konsumen dapat lebih nyaman tanpa takut salah memilih karena seluruh menu ditampilkan jelas dengan foto dan detil keterangannya, sama seperti memesan di dalam gerai HokBen. Konsumen juga dapat meninjau ulang pesanannya sudah sesuai atau belum dan total biayanya sebelum menyelesaikan pesanan," ujar Fransisca.

New HokBen Apps dapat diunduh di Google Play Store dan App Store. Setelah buka HokBen Apps, pilih layanan Delivery, Dine in, Take Away, Drive Thru. Kemudian pengguna memilih lokasi store terdekat dan menu. Setelahnya, klik pambayaran lalu pilih channel pembayaran melalui e-wallet atau debit/credit card. Fransisca berharap dengan aplikasi yang diperbarui tersebut akan ada 1 juta yang mengunduhnya dari sekarang 100 pengguna.

Khusus peluncuran kali ini, HokBen juga menawarkan promosi menarik bagi para konsumen yang memesan melalui aplikasi mulai 27 Juni-31 Juli 2023. Setiap konsumen yang mengunduh dan melakukan pemesanan pertama kali senilai Rp100.000 (sebelum pajak) akan mendapatkan gratis 1 paket Bento Special 1 senilai Rp58.000. Selain itu, setiap bulan nanti selalu ada promo menarik lain bagi konsumen yang memesan melalui aplikasi. (RO/Z-2)