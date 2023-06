Feedloop Luncurkan Inovasi Terbaru Bidang Artificial Intelligence

BEBERAPA tahun belakangan, dunia teknologi sedang diramaikan fenomena artificial intelligence (AI) yang sudah marak digunakan dalam berbagai bidang, khususnya dunia bisnis.

Saat ini, sudah cukup banyak perusahaan yang mengimplementasikan AI untuk mendukung operasional mereka.

Menurut laporan McKinsey berjudul The State of AI in 2022, dari 1.492 responden survei global, ada 50% responden yang sudah mengadopsi AI dalam minimal satu unit bisnis mereka.

Menanggapi hal tersebut, PT Feedloop Global Teknologi, startup yang berfokus pada pengembangan teknologi low-code dan no-code sebagai solusi bagi bisnis dan perusahaan di Indonesia, mengumumkan peluncuran dari inovasi terbarunya di bidang AI melalui Feedloop AI.

Feedloop AI merupakan platform yang memungkinkan perusahaan membuat AI co-pilot-nya sendiri untuk mengefisienkan proses bisnis.

Didukung dengan teknologi Azure Open AI milik Microsoft, Feedloop AI hadir dengan fitur-fitur terbaik yang berguna bagi kebutuhan internal perusahaan.

Di antaranya sebagai sumber pengetahuan perusahaan, virtual personal assistant, hingga tindakan meningkatkan produktivitas secara otomatis.

CEO Feedloop Ahmad Rizqi Meydiarso yang berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang teknologi AI menyatakan inovasi ini lahir dari masalah bisnis dan perusahaan di era transformasi digital saat ini.

“Information overload, proses bisnis tidak efisien, dan inkonsistensi dalam pelayanan pelanggan adalah beberapa masalah yang dapat diselesaikan Feedloop AI,” paparnya, dalam siaran persnya, hari ini.

Sebagai sumber pengetahuan, Feedloop AI dapat diintegrasikan dengan database perusahaan, dalam bentuk PDF, website, dan dokumen lainnya.

Ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membagikan product knowledge bagi pihak terkait, seperti karyawan internal dan pelanggan.

Feedloop AI juga dapat dimanfaatkan sebagai personal assistant yang kemampuannya dapat dilatih dan disesuaikan kebutuhan perusahaan.

Dalam customer support, Feedloop AI dapat digunakan untuk pelayanan pelanggan yang optimal. Dengan teknologi ini, permasalahan pelanggan lebih cepat diselesaikan dengan co-pilot yang diintegrasikan dengan sumber data internal perusahaan.

Bahkan, Feedloop AI bisa mengkonversi keluhan pelanggan menjadi tiket komplain sehingga mengurangi beban kerja dan membuat tim customer support lebih fokus pada penyelesaian masalah pelanggan secepat mungkin.

Bersamaan peluncuran inovasinya terbarunya, Feedloop mengumumkan rebranding identitas PT Feedloop Global Teknologi yang sebelumnya dikenal dengan nama Feedloop.io menjadi Feedloop.ai.

"Perubahan nama ini mencerminkan komitmen kami guna menyediakan solusi AI terdepan untuk kebutuhan perusahaan setelah sukses menghadirkan low-code sebagai solusi mengefisienkan proses bisnis."

"Juga solusi customer experience platform lewat dua produk andalannya, QORE dan CXP yang akan semakin unggul dengan diintegrasikannya inovasi AI," tutup Ahmad. (RO/S-2)