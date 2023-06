Lima Hal Ini Perlu Diketahui Sebelum Membeli Router Wi-Fi Sim Card

ERA digital mendorong peningkatan penetrasi internet secara masif. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) 2023, penetrasi internet di Indonesia menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa atau mencapai 78,19%.

APJII dalam laporan terpisah berjudul Profil Pengguna Internet 2022 menjelaskan sebanyak 98,02% masyarakat menggunakan internet untuk mengakses media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, Line, Twitter, Instagram, dan YouTube.

Kemudian, 92,21% masyarakat menggunakan untuk mengakses informasi atau berita, 90,21% untuk bekerja atau bersekolah dari rumah, dan sisanya untuk kebutuhan lain seperti transaksi online, transportasi online, layanan email, dan kebutuhan lainnya.

Melihat tingginya penggunaan internet di Indonesia, maka pentingnya perangkat yang baik untuk menunjang aktivitas berselancar di internet.

Salah satu perangkat terkini yang bisa digunakan adalah 4G LTE Router. Bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi, router ini dibutuhkan untuk mempercepat akses internet kapan saja dan di mana saja.

Router juga bersifat praktis karena user hanya memasang kartu SIM aktif di dalamnya.





Kiat Memilih 4G LTE Router

Terdapat lima hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli 4G LTE Router. Pertama, pilihlah 4G LTE Router yang dapat digunakan semua operator agar bebas memilih menggunakan SIM card.

Kedua, jumlah penggunanya, karena tiap 4G LTE Router berbeda.

Ketiga, mode router, harus dipastikan apakah router tersebut dapat digunakan sebagai wireless router atau sebaliknya.

Keempat, after sales. Pembeli harus memastikan agar bisa berkonsultasi terkait produk dan klaim garansi dengan mudah setelah pembelian.

Kelima adalah paket penjualan. Beberapa 4G LTE Router dijual dengan sistem bundling/locked dengan satu operator lain.

Terkait itu, TP-Link menghadirkan dua produk 4G LTE Router, yakni TP-Link TL-MR100 dan Mercusys MB110-4G.

"Kedua produk ini hadir untuk menjangkau masyarakat dengan harga yang terjangkau namun tetap terjamin kualitasnya," kata Marketing Manager TP-Link Indonesia Danny D Gunawan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/6).

Fitur yang dimiliki yakni plug & play hanya perlu memasukkan kartu SIM 4G/3G operator apapun.

Kemudian, masyarakat bisa menikmati 4G Network dapat digunakan hingga 32 perangkat dengan kecepatan hingga 150 Mbps.

Teknologi ini juga bisa digunakan mode router Wi-Fi dengan mencolokkan kabel Ethernet ke port LAN/WAN untuk akses fleksibel sebagai opsi cadangan jika tidak mendapatkan koneksi 4G. Kecepatan yang dihasilkan mencapai 300Mbps.

Sebagai penyedia produk WiFi nomor satu dunia selama 12 tahun berturut-turut menurut International Data Corporation (IDC) 2022, TP-Link kini bekerja sama dengan salah satu operator seluler dengan menawarkan promo gratis paket Internet 20GB + 20GB untuk pembelian 4G LTE Router TP-Link TL-MR100 dan Mercusys MB110-4G.

Paket internet itu berlaku 30 hari. Namun, pengguna dapat mentransfer sisa kuota ke bulan selanjutnya jika kuota belum habis terpakai, jadi kuota tidak hangus.

Promo ini bisa didapatkan di Tokopedia, Shopee, dan marketplace lainnya.

“Lewat teknologi 4G LTE Router ini diharapkan bisa membantu masyarakat mengakses internet di mana saja dan kapan saja dengan cepat," ungkap Danny. (RO/S-2)