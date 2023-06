Intel Rilis Dua Prosesor untuk Mobile dan Data Center

PROSESOR 13th Gen Intel Core mobile terbaru dan 4th Gen Intel Xeon Scalable (nama kode Sapphire Rapids) resmi meluncur, Jakarta, Kamis (15/6). Bila Core terbaru ini menghadirkan kinerja dan pengalaman lebih unggul dalam platform mobile, Xeon Scalable dirancang untuk data center modern, AI, cloud, jaringan dan edge, serta superkomputer.

"Kami juga mengumumkan ketersediaan lebih dari 40 desain laptop yang menggunakan 13th Gen Intel Core dari sejumlah merek, seperti Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, dan MSI. Harganya dimulai dari Rp10 juta," ujar Simon Chan, Managing Director, Sales, Marketing & Communications Group Intel Southeast Asia, South Asia and ANZ. Xeon Scalable itu kini juga tersedia untuk para pelanggan di Indonesia melalui penyedia infrastruktur IT dan cloud setempat.

Prosesor 13th Gen Intel Core mobile yang baru meningkatkan kinerja untuk para enthusiast design generasi berikut, laptop thin-and-light, foldable, 2 and 1, serta form factor lain. Untuk IoT edge, prosesor 13th Gen Intel Core menghadirkan beragam fitur industri yang baru, temperature operation lebih luas, dan CPU berperforma lebih tinggi, dengan lebih banyak kemampuan grafis dan performa AI. Ideal untuk sektor retail, pendidikan, kesehatan, kedirgantaraan, industri, dan smart city, prosesor baru ini memberikan konsolidasi beban kerja lebih baik berkat core dan thread lebih banyak, sehingga memungkinkan berbagai aplikasi berjalan di satu perangkat.

Simon melanjutkan pihaknya terus meningkatkan standar untuk laptop dan form factor mobile lain dengan spesifikasi laptop Intel Evo. Dengan spesifikasi yang baru, desain Intel Evo dengan prosesor 13th Gen Intel Core menghadirkan tiga pengalaman penting. Pengalaman tersebut yaitu menghadirkan responsivitas yang konsisten ketika tidak terhubung ke colokan listrik, daya tahan baterai aktual lebih lama, instant wake, dan pengisian daya cepat. Di samping itu, konferensi video yang superior dengan memanfaatkan teknologi seperti Intel Connectivity Performance Suite dan Intel Bluetooth LE Audio.4. Pengalaman multidevice pun mulus memungkinkan pesan teks, panggilan telepon, notifikasi telepon, dan transfer file dari PC Anda ke ponsel yang mendukung Android atau iOS.5.

Pada Xeon Scalable terbaru menghadirkan kinerja terdepan dengan akselerator built-in paling banyak dari CPU manapun di dunia untuk mengatasi berbagai tantangan komputasi terpenting yang dihadapi para pelanggan dalam AI, analitik, jaringan, keamanan, penyimpanan, dan komputasi performa tinggi. "Xeon Scalable juga merupakan prosesor data center Intel yang paling berkelanjutan dengan menghadirkan berbagai fitur untuk mengoptimalkan daya dan kinerja, sehingga sumber daya CPU menjadi lebih optimal untuk membantu para pelanggan mencapai sasaran keberlanjutan mereka," papar Simon.

Ketika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, para pelanggan Xeon dapat meraih peningkatan efisiensi kinerja per watt rata-rata sebesar 2,9x6 untuk beban kerja yang ditargetkan saat menggunakan akselerator built-in, penghematan daya hingga 70 watt7 per CPU dalam power mode yang dioptimalkan dengan kehilangan performa minimal, dan biaya total kepemilikan (total cost of ownership/TCO) 52% hingga 66% lebih rendah. Sebagaimana hasil pengujian head-to-head terkini terhadap prosesor pesaing yang sebanding, pada beban kerja paling penting bagi pelanggan, seperti database, jaringan, dan penyimpanan, Xeon unggul dengan mudah dengan menghadirkan performa CPU lebih besar, performa per watt lebih tinggi, TCO lebih rendah secara keseluruhan.

Kemudian, luasnya akselerator built-in dalam Xeon mengindikasikan bahwa Intel memberikan penghematan daya pada tingkat platform, sehingga mengurangi kebutuhan akan akselerasi discrete tambahan dan membantu para pelanggan untuk mencapai tujuan keberlanjutan mereka. Lebih jauh, para pelanggan akan mendapatkan benefit berkelanjutan yang penting dalam bentuk pengurangan jumlah server, penggunaan fleet power, dan emisi CO2.

Xeon juga mencapai inferensi real-time PyTorch hingga 10x lebih tinggi dan kinerja pelatihan dengan akselerator Intel AMX built-in. Dengan penyediaan software suite AI dari Intel, para developer dapat menggunakan tool AI pilihan mereka, sekaligus meningkatkan produktivitas dan mempercepat waktu pengembangan AI. Perangkat software ini portable dari workstation, dan telah divalidasi dengan lebih dari 400 model machine learning dan model deep learning AI di seluruh contoh kasus AI di setiap segmen bisnis.

Selain itu, Xeon secara khusus dioptimalkan untuk jaringan berperforma tinggi, berlatensi rendah, dan beban kerja edge. Prosesor ini merupakan bagian penting dalam fondasi untuk mendorong masa depan yang lebih diatur oleh software di berbagai industri, mulai dari telekomunikasi dan retail hingga manufaktur dan smart city. Prosesor ini memberikan kapasitas jaringan virtualized radio access network (vRAN) hingga dua kali lipat tanpa meningkatkan konsumsi daya. Hal ini memungkinkan penyedia layanan komunikasi menggandakan performa per watt untuk memenuhi kebutuhan kinerja yang sangat penting, peningkatan kapasitas layanan, dan efisiensi energi.

Sebelumnya, pada Desember 2022, Intel meluncurkan keluarga prosesor 13th Gen Intel Core dengan peluncuran prosesor desktop K yang sudah unlocked di Indonesia, termasuk prosesor desktop tercepat di dunia yakni i9-13900K. Ada pula prosesor 13th Intel Core H-series untuk mendorong batas-batas performa dan memperluas peluang komputasi bagi para gamer dan kreator. Selain itu, prosesor 13th Gen Intel Core P-series dan U-series mobile untuk mereka yang menginginkan performa tinggi saat bepergian dengan sistem-sistem yang ramping dan tipis. (RO/Z-2)