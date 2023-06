Acer Swift Go 14 OLED, Laptop Ringkas dengan Visual yang Memanjakan Mata

ACER mengenalkan varian terbaru dari seri Swift Go di Indonesia, yaitu Acer Swift Go 14 OLED. Laptop Acer Swift Go 14 OLED hadir dengan desain yang ramping dan menarik, dirancang khusus untuk pengguna yang sering bepergian dan menjalani gaya hidup modern.

Laptop ini memenuhi kebutuhan berbagai segmen pengguna dengan mobilitas tinggi, bekerja secara hybrid, serta mendukung kebutuhan kreatif seperti desain grafis, pengeditan video, gaming, dan hiburan.

Head of Consumer Products Acer Indonesia Theresia Hanydawati menyampaikan, “Dalam era kerja hybrid saat ini, Acer hadir dengan Acer Swift Go 14 OLED yang ringan dan kompak, memberikan performa tinggi bagi konsumen masa kini. Spesifikasi dan fitur telah disesuaikan untuk mendukung mereka yang membutuhkan perangkat untuk aktivitas multitasking saat bergerak."

"Konsumen akan merasakan pengalaman menggunakan laptop yang siap mendukung mobilitas, dengan tampilan visual yang memanjakan mata, serta kinerja yang dapat diandalkan,” lanjutnya.

Acer Swift Go 14 OLED menghadirkan pengalaman yang nyata dalam hal hiburan, gaming, dan pekerjaan kreatif dengan layar OLED berukuran 14 inci. Layar OLED ini memiliki resolusi 2.8K (2880 x 1800) dengan refresh rate 90 Hz, response time <0,2 ms, dan kecerahan maksimum hingga 500 nits. Tingkat akurasi color gamut mencapai 100% DCI-P3 dan telah tersertifikasi VESA Display HDR TrueBlack 500.

Laptop ini juga telah mendapatkan sertifikasi EyeSafe yang mengurangi paparan sinar biru sehingga pengguna dapat menggunakan laptop dalam jangka waktu yang lama dengan aman dan nyaman.

Menyusul jejak DNA Swift series, Acer Swift Go 14 OLED menawarkan desain ringan dengan berat hanya 1,32 kg, memudahkan pengguna yang sering beraktivitas di luar ruangan.

Dengan ketebalan hanya 14,9 mm, laptop ini juga memiliki desain tipis. Acer tetap mengutamakan penggunaan bahan ramah lingkungan dengan memasukkan touchpad OceanGlass, yang terbuat dari limbah plastik laut.

Pengalaman conference call di Acer Swift Go 14 OLED menjadi lebih nyaman berkat adanya dukungan Superclear QHD AI Camera dengan resolusi 1440p. Konsumen dapat menikmati meeting online dan panggilan video yang lebih jernih berkat teknologi Acer Purified Voice dan Acer Temporal Noise Reduction (TNR) yang mengurangi noise dan menjaga kualitas gambar terbaik, bahkan dalam kondisi minim cahaya.

Fitur Auto Tracking dan Eye Contact juga memastikan Anda tetap berada dalam bingkai kamera dan memberikan rasa percaya diri saat berbicara dengan lawan bicara atau audiens.

Tampil maksimal dengan penggunaan prosesor Intel(R) CoreTM Generasi 13 seri-H terbaru dan sertifikasi Intel(R) Evo memastikan perangkat ini siap memberikan peningkatan performa dan responsivitas yang dibutuhkan penggunanya.

Selain itu, prosesor Intel generasi ke-13 juga memberikan masa pakai baterai yang lebih lama hingga mencapai 11 jam. Bahkan, dengan pengisian daya selama 30 menit saja, baterai dapat bertahan lebih dari 4 jam.

Juga, terdapat fitur khusus Intel Unison yang meningkatkan pengalaman sinkronisasi dan integrasi antar perangkat dengan lebih lancar. Fitur eksklusif Intel Unison membawa pengalaman baru dalam gaya kerja Anda. Anda dapat menghubungkan smartphone dengan PC untuk mentransfer file dengan mudah dan cepat, melihat notifikasi, menjawab panggilan dan pesan melalui platform Android dan iOS.

Acer Swift Go 14 OLED hadir dengan pilihan RAM 16GB LPDDR5 dan penyimpanan 1TB SSD NVMe yang dilengkapi dengan slot ganda. Dengan teknologi Acer TwinAir dan kipas ganda, laptop ini memberikan suhu 10% lebih rendah dalam berbagai situasi, dengan kemampuan performa yang dapat disesuaikan melalui kombinasi tombol "Fn+F".

Acer Swift Go 14 OLED menawarkan konektivitas cepat. Laptop ini mendukung Wi-Fi 6E untuk koneksi nirkabel berkecepatan tinggi yang memungkinkan Anda untuk berbagi file dengan cepat dan menikmati pengalaman streaming 4K yang lancar.

Selain itu, Acer Swift Go 14 OLED juga dilengkapi dengan fitur Intel Killer Intelligence Center yang memungkinkan pengaturan prioritas penggunaan data. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengelola penggunaan data sesuai dengan keinginan mereka.

Harga

Acer Swift Go 14 OLED sudah tersedia baik melalui penjualan online maupun toko komputer terdekat dengan harga Rp15.999.000 untuk varian Intel(R) CoreTM i7. Setiap pembelian Acer Swift Go 14 OLED sudah termasuk sistem operasi Windows 11 Home dan aplikasi Microsoft Office Home & Student 2021.

Selain itu, pengguna juga akan mendapatkan bonus True Wireless Speaker (TWS) untuk pembelian melalui marketplace online dan toko tertentu selama persediaan masih ada.

Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen, Acer Swift Go 14 OLED dilengkapi dengan garansi sparepart selama 2 tahun, garansi layanan selama 3 tahun, dan 1 tahun Acer Priority Care (Priority Service & Accidental Damage Protection). (RO/Z-1)