Tokocrypto Pertahankan Pertumbuhan di tengah Tantangan Industri Aset Kripto

AWAL 2023 menjadi periode yang menantang bagi industri aset kripto. Meskipun demikian, Tokocrypto, platform bursa kripto di Indonesia, terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam menghadapi dinamika tersebut.

Tokocrypto berhasil mempertahankan tren positifnya, membuktikan potensi dunia kripto yang dapat dirasakan masyarakat secara inklusif.

VP Corporate Communications Tokocrypto Rieka Handayani menjelaskan Tokocrypto telah berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang aset kripto melalui kampanye pendidikan dan literasi finansial. Upaya ini membantu memperluas basis pengguna aset kripto dan meningkatkan volume transaksi di platform.

"Dengan terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil di tengah-tengah tantangan industri aset kripto, Tokocrypto memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam ekosistem kripto Indonesia. Keberhasilan mereka memberikan harapan bagi industri ini, menunjukkan bahwa dengan inovasi, dan edukasi, tantangan dapat diatasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dapat dicapai dalam industri yang penuh potensi ini," kata Rieka.

Data terbaru menunjukkan jumlah pengguna terdaftar di Tokocrypto mencapai lebih dari 3 juta investor. Pengguna Tokocrypto memiliki distribusi usia yang beragam, dengan mayoritas pengguna berusia antara 18-30 tahun (56,7%), diikuti oleh usia 31-45 tahun (33,9%), dan 46-ke atas tahun (9,4%).

Transaksi Tokocrypto dalam lima bulan terakhirjuga menunjukkan tren positif. Seiring dengan pasar kripto yang mulai tumbuh kembali, Tokocrypto mencatatkan pertumbuhan dengan rata-rata daily trading volume mencapai lebih dari kurang lebih US$15.000 per hari.

Tokocrypto terus meningkatkan kinerjanya. Pada 2022, volume perdagangan menurut catatan mencapai kurang lebih US$9,5 miliar, sementara di 2021, mencapai US$17 miliar.

"Tokocrypto tetap stabil dalam dinamika industri aset kripto global. Operasional dan transaksi kami masih berjalan normal, dan kami melihat tren kenaikan yang menunjukkan kepercayaan pelanggan kami yang tetap kuat terhadap Tokocrypto," ujar Rieka.



Untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna, Tokocrypto terus melakukan inovasi dan memperkenalkan fitur-fitur terbaru. Fitur-fitur ini antara lain: Profit and Loss, Easy Buy/Sell, New Live Chat, dan Price Alert.

"Riset internal kami menunjukkan bahwa para pengguna membutuhkan fitur komprehensif dan informatif agar mereka dapat bertransaksi dalam waktu sangat singkat untuk memaksimalkan keuntungan dari trading. Pada akhirnya berbagai fitur yang kami hadirkan akan mendorong pengguna untuk mitigasi potensi risiko dan keuntungan lebih baik, yang mendorong performa trading mencapai tujuan investasi," ucap Rieka.

Menurut Rieka, komitmen terhadap keamanan dan transparansi tetap menjadi prioritas utama Tokocrypto. Platform ini secara rutin melakukan audit ISO 27017 dan 27001, serta telah menerima penghargaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas partisipasinya dalam pengukuran Financial Integrity Rolling on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2022.

Tokocrypto juga merilis Proof of Reserves (PoR) untuk membuktikan dan memverifikasi bahwa perusahaan memiliki dana yang mencukupi untuk menutupi semua aset pengguna secara secara utuh (1:1), serta menjaga dana tersebut dengan aman. Secara akumulatif, per 1 Mei 2023 total ekuitas yang dimiliki Tokocrypto adalah US$171,37 juta atau setara Rp2,541 triliun.

Untuk masa depan, Tokocrypto berkomitmen untuk terus mengoptimalkan strategi bisnisnya, dengan fokus pada crypto exchange sebagai fundamental perusahaan dan meningkatkan inovasi produk, pelayanan, dan keamanan nasabah.



"Tentunya, kami optimis dengan perkembangan investasi aset kripto di Indonesia. Kami terus berupaya meningkatkan jumlah transaksi dan investor dengan pengetahuan yang cukup tentang investasi kripto. Kami ingin menciptakan industri aset kripto dengan investor yang berkualitas," ujar Rieka

"Dengan strategi bisnis yang tepat dan berfokus pada edukasi serta literasi, kami yakin perusahaan dapat bertahan dan tumbuh bersama industri ini," pungkasnya. (RO/Z-5)