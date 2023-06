Talenta Lokal Cita Rasa Global, Radio.Cloud Raih Penghargaan di Las Vegas

Radio.Cloud adalah tools berbasis cloud untuk memproduksi dan membuat manajemen konten radio. Tools satu ini di dibangun oleh talenta muda Indonesia dengan supervisi tim dari Jerman. Pada 19 April 2023 lalu, Radio.Cloud memenangkan penghargaan Best of Show by Radio World dan Product of The Year di NAB Show di Las Vegas, Amerika Serikat. Pada 2022, Radio.Cloud juga mendapatkan penghargaan Product of the Year Awards di NAB Show dalam kategori Radio dan Asset Management, Automation & Playout.

Selain itu, Radio.Cloud juga telah membantu lebih dari 160 broadcaster di Eropa dan Amerika Utara dalam memproduksi konten berbasis cloud. Radio.Cloud berbeda dengan tools berbasis cloud lainnya. Ini adalah platform yang didesain sangat inovatif untuk memenuhi kebutuhan teknikal dan operasional para broadcaster.

Keberhasilan Radio.Cloud tak lepas dari talenta-talenta lokal yang bercita rasa global. Radio.Cloud yang berada di bawah PT Nexcast Indonesia ini terdiri dari 13 software developer berpengalaman dan berdedikasi tinggi.

Keberhasilan Radio.Cloud memenangkan penghargaan dan mendapat kepercayaan dari broadcaster internasional menunjukkan satu hal. Yaitu, talenta Indonesia memiliki daya saing tingkat global. Software yang diciptakan oleh developer Indonesia telah berhasil memenuhi kebutuhan broadcaster global.

Adi Darmadi, Managing Director PT Nexcast Indonesia dalam keterangan resminya Sabtu (4/6) mengungkapkan kebanggaannya. "Saya sangat yakin talenta Indonesia tidak kalah saing di dunia internasional. Saya juga berterima kasih atas dukungan Intalenta (HR Company) yang sudah berjuang menemukan tim luar biasa hingga kita bisa memenangkan penghargaan ini.”

Perlu diketahui bahwa software developer yang membangun Radio.Cloud adalah talenta-talenta yang dicari, ditemukan, dan dibentuk Intalenta. Intalenta adalah HR Company berlokasi di Jakarta, Indonesia yang siap membantu menemukan talenta lokal terbaik untuk membangun bisnis. (M-3)