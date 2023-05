Penemuan Manfaat Tambahan Teknologi Ion Plasmacluster

STUDI baru tentang tingkat polusi udara harian global menunjukkan bahwa hampir tidak ada tempat di Bumi yang aman dari udara tidak sehat. Sekitar 99,82% dari luas daratan global terpapar polusi udara di bawah tingkat yang aman. Polusi udara tetap menjadi masalah dunia yang terus menimbulkan dampak negatif di semua tahap kehidupan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Sharp Corporation memperkenalkan jajaran baru produk penjernih udaranya yaitu Purefit Plasmacluster Air Purifier. Dibekali struktur dual suction, produk ini memiliki ukuran bodi ringkas (333 mm x 330 mm x 578 mm) yang dapat menjangkau area seluas 84 m2 (standar JEMA).

"Dikombinasikan dengan teknologi unik Sharp Coanda Air Flow dan sistem tiga penyaringan mampu menjadikan produk pemurni udara ini memiliki kinerja pemurnian udara yang otentik dan user friendly. Selain itu, salah satu teknologi dari Sharp Ion Plasmacluster (PCI 25.000) dapat meningkatkan efisiensi pemurnian terhadap zat yang terbawa di udara dan zat yang melekat seperti virus, jamur, bakteri," ujar Hideyuki Nagamine Head of PCI/HC Division of Smart Appliances and Solutions BU, Sharp Corportaion, dalam keterangan tertulis, Selasa (30/5).

Baca juga: MediaTek Terus Ekspansi Rambah Bidang Mobile, Notebook, Chromebook, dan IoT

Dengan memanfaatkan proses multitahap, mekanisme teknologi Plasmacluster mencapai pemurnian udara. Ion plasmacluster memiliki ion positif dan negatif seperti yang secara alami ditemukan di alam, dikelilingi oleh molekul air, dan dipancarkan ke udara untuk bertahan lama. Ion plasmacluster, khususnya radikal hidroksida (OH), sangat teroksidasi ketika menempel pada mikroba di udara seperti alergen, bakteri, jamur, dan virus. Proses ini menghilangkan hidrogen dari protein permukaan mikroba ini, dapat melumpuhkannya. Kombinasi hidroksida (OH) dan hidrogen (H) menghasilkan air (H2) yang kemudian dilepaskan kembali ke udara.

Penemuan tambahan plasmacluster

Melalui banyak penelitian kolaboratif dengan universitas dan lembaga penelitian di seluruh Jepang dan berbagai industri, Sharp Corporation menemukan bahwa teknologi Plasmacluster mengurangi stres, meningkatkan tingkat konsentrasi, dan meningkatkan kinerja atletik. Dalam upaya penelitian bersama dengan Universitas Shizuoka Jepang, kemanjuran teknologi Plasmacluster didemonstrasikan dalam mendorong pertumbuhan tanaman, menyoroti potensinya di luar pemurnian udara.

ICX-Purwadhika Berkolaborasi Pasok Talenta Digital untuk Ekosistem Crowdfunding

Teknologi canggihnya memastikan udara yang sehat dan menetralkan listrik statis yang mampu menghilangkan partikel berbahaya, serbuk sari, dan debu di udara secara efisien untuk kualitas udara yang lebih murni. Produk itu memancarkan ion plasmacluster yang menempel dengan lembut ke permukaan kulit, menciptakan lapisan pelindung yang menutrisi. Lapisan ini membantu menjaga kelembapan kulit, meningkatkan elastisitas, dan memperbaiki tekstur secara keseluruhan.

Keamanan plasmacluster diverifikasi dan diuji secara menyeluruh sesuai dengan standar tertinggi praktik laboratorium yang baik (good laboratory practice/GLP), menggunakan pedoman pengujian internasional yang ditetapkan oleh OECD. Hal ini memastikan bahwa konsumen dapat merasa aman dan yakin ketika menggunakan Purefit Plasmacluster Air Purifier.

Sejak diluncurkan pertama kali pada 2000, solusi pemurnian udara Sharp yang dengan teknologi Plasmacluster-nya terjual lebih dari 100 juta unit di seluruh dunia. Hal tersebut menandakan teknologi Plasmacluster memberikan dampak positif pada kehidupan banyak orang. "Purefit Plasmacluster Air Purifier akan mulai dipasarkan pada September 2023," tutup Nagamine. (Z-2)