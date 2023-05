Nikita Willy Beberkan Alasan Oppo Find N2 Flip Bantu Dirinya Tetap Produktif 

BRAND Ambasador Oppo Nikita Willy membeberkan alasan dirinya memilih menggunakan Oppo Find N2 Flip. Dengan profesinya sebagai public figure dan ibu rumah tangga serta segudang aktivitas lainnya, Ia membutuhkan gadget yang dapat menunjang aktivitasnya.

“Sebagai seorang public figure dan seorang ibu, dalam satu hari saya memiliki banyak kegiatan dengan mobilitas yang tinggi,” ungkap Nikita di Pop Up Store Oppo Bekasi, Rabu (24/5).

Smartphone lipat pertama Oppo ini memiliki berbagai keunggulan layar utama yang minim lekukan, FlexForm mode, layar luar yang terluas di kategorinya, dan desain yang sangat compact.

Apalagi, kata Niki, dengan tangannya yang mungil Smartphone ini mudah digengam terutama untuk tangan wanita.



Designya pocketable dan FlexForm mode sangat membantu saya melakukan banyak aktivitas seperti bermain bersama anak, urus rumah, bahkan saat traveling pun tanpa perlu tripod cukup sesuaikan sudut foto, letakkan di permukaan datar dan memanfaatkan gesture mode untuk mengambil mengabadikan momen.

“Sangat flexible bukan? Warna Moonlit Purple menjadi salah satu daya jual bagi saya karena warnanya sangat stylish. Design yang compact, mudah disimpan sangat cocok untuk saya yang lebih sering bepergian dengan tas kecil. Hp lipat ini juga minim bekas lipatan layar, hampir tidak terlihat dan lengkungan tidak terasa saat scrolling hp,” jelas dia.



Chief Marketing Officer Oppo Indonesia Patrick Owen mengatakan, Oppo Find N2 Flip memiliki design yang compact dan pocketable hingga fitur FlexMode cocok untuk executive muda hingga ibu rumah tangga yang ingin tetap stylish dan produktif.

“Melihat antusiasme masyarakat akan Oppo Find N2 Flip, kami menghadirkan Oppo Find N2 Flip Pop-Up Store untuk memberikan pengalaman retail premium yang berbeda. Di Pop Up Store pengunjung dapat mencoba langsung hp lipat pertama Oppo untuk menjajal fitur-fitur unggulan serta menikmati berbagai aktivitas menarik lainnya,” kata dia.



Para pengunjung bisa berkeliling area Pop-Up Store Summarecon Mall Bekasi dan mencoba inovasi teknologi Oppo Find N2 Flip secara langsung. Ada fitur Low Angle Photo Zone yang dibuat seukuran manusia sebagai salah satu corner menarik untuk membuat konten dengan foto selfie pakai Oppo Find N2 Flip dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah Oppo Band 2 dan Oppo Enco Buds2.

Selain itu, Pop-Up Store juga didesign dengan kreatif dan stylish yang terinpirasi dari warna Moonlit Purple serta menggabungkan konsep teknologi dan alam,



Bagi para pembeli Oppo Find N2 Flip yang melakukan transaksi di Pop-Up Store Summarecon Mall Bekasi, akan mendapatkan The Official Marvel Studios Guardians of the Galaxy Vol 3 Sticker Pack, stiker eksklusif dari KitKat dan Wonderful Indonesia, serta kesempatan untuk berlangganan gratis Spotify Premium selama 12 bulan. Selain itu, konsumen bisa menikmati sajian kopi dan makanan di O-Cafe secara gratis. (Z-10)