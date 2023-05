Digital Center Bandung Hadirkan Terobosan Teknologi

IFT Digital Transformation dan Digital Center Group mempersiapkan wadah lahirnya para talenta digital yang dibutuhkan bangsa Indonesia di bidang teknologi pada masa mendatang.

Setelah terlebih dahulu hadir di empat wilayah, yaitu Jakarta, Bali, Batam, dan Surabaya kini giliran Kota Bandung yang menjadi perjalanan selanjutnya bagi Digital Center.

"Semoga Digital Center Bandung bisa menjadi gerbang pembuka harapan anak bangsa di Indonesia terutama di bidang teknologi seperti Kota Bandung yang selalu menjadi salah satu kota pertama dalam hal modernisasi serta kemajuan peradaban di Indonesia," ungkap Brenda Regina Hansen, President Director Digital Center Group, Selasa (23/5).

Brenda berharap Digital Center Bandung menjadi bagian terobosan masa depan bangsa di bidang teknologi, sesuai visi Digital Center - Empowering Our Nation, Transform Our Nation, Unity in Diversity. Visi tersebut adalah mimpi Digital Center untuk mengubah Indonesia melalui digital transformasi yang mencetak digital leader agar bangsa ini menjadi bagian dari transformasi dunia.

Marcino Wass, CEO IFT Group menambahkan Digital Center Bandung ke depannya akan lebih banyak fokus ke bidang cyber security teknologi. Teknologi tersebut dapat membantu private sector maupun pemerintah memperkuat perlindungan sistem perangkat lunak, data serta infrastrukturnya.

Selain itu Digital Center Bandung juga dapat berperan menciptakan lapangan pekerjaan serta membangun ekosistem digital di Kota Bandung khususnya dan menjadi katalis perubahan menuju era masyarakat digital Indonesia. (N-1)