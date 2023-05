Desain Intuitif dan Fashionable Jadi Alasan Konsumen Pilih Ponsel Flip

DENGAN kehadiran OPPO Find N2 Flip telah menjadi standar baru ponsel flip di Tanah Air, Kenapa banyak pemakai ponsel tertarik? Alasannya, esain intuitif dan fashionable menjadi alasan banyak konsumen memilih OPPO Find N2 Flip.

Fakta tersebut terungkap oleh mereka yang telah membeli di Pop-Up Store OPPO Find N2 Flip.

Yudi, salah seorang manager dari perusahaan IT ternama dari Jakarta, mengatakan, “Saya melihat OPPO Find N2 Flip di beberapa postingan teman, dan tertarik dengan desainnya yang sleek dan compact."

"Ini membuat saya berkunjung ke Pop-Up Store di Plaza Indonesia. Benar saja, setelah melihat langsung, desainnya memang sangat menarik," ucapnya.

Desainnya Tunjukkan Kelas Premium

"Saya tertarik warna Astral Black. Warna hitamnya tidak pasaran dan bertekstur, jadi terlihat sangat unik.I think the design looks very premium," kata Yudi.

"Dengan desain yang eksklusif dan fitur kelas flagship, OPPO Find N2 Flip benar-benar merefleksikan kesuksesandan bisa mendukung performa saya dalam mengembangkan karir lebih baik lagi,” terang Yudi.

Pertimbangan desain yang menarik juga menjadi alasan utama Ditha, pengusaha kosmetik dari Bekasi. Pilihannya jatuh pada warna Moonlit Purple.

Ia mengatakan, “Saya lihat peluncuran OPPO Find N2 Flip dibicarakan di media sosial. Saya tertarik dengan konsep fashionable dan stylish yang diangkat."

Relevan dengan Dunia Fashion dan Lifestyle

"Saya rasa sangat relevan dengan saya yang sehari-hari bersosialisasi dengan banyak orang di dunia fashion dan lifestyle," ucap Ditha.

"Moonlit Purple ini juga jadi warna tren tahun ini, jadi saya tidak ingin ketinggalan hype-nya. Setelah melihat hpnya secara langsung, ternyata bukan cuma desain OPPO Find N2 Flip saja yang bagus. Paket penjualannya pun lengkap, langsung dapat casing dan charger," paparnya.

"Ini yang membuat saya mantap memilih OPPO Find N2 Flip untuk bisnis, sosialisasi dan menunjang style saya. It’s completely a game changer.” ujar Ditha

Desainer OPPO telah bereksperimen dengan berbagai percobaan dan telah mencapai beberapa kesimpulan, antara lain layar besar lebih baik dari layar kecil, layar persegi lebih baik dari layar bundar, layar vertikal lebih baik dari layar horizontal.

Ini karena pengguna smartphone telah terbiasa melihat layar vertikal sehingga lebih mudah untuk mengetuk dan menggeser layar. Sehingga dapat dikatakan layar vertikal juga lebih intuitif.

Desain OPPO Find N2 Flip dibuat seminimalis mungkin, tanpa kehilangan unsur elegan dan fungsionalitasnya.

Mulai dari desainnya yang ramping, hingga cincin kamera yang halus serta micro-arc body yang melengkung secara elegan di bagian depan dan belakang membuat OPPO Find N2 Flip nyaman digenggam.

Ketika layar depan menyala, atau menyampaikan notifikasi, bagian lain dari ponsel seolah tetap dapat menjalankan fungsinya dengan tenang.

Sebuah konsep desain yang jauh dari kesan ‘berisik’, karena secara lembut menitikberatkan pada cover screen yang estetis.

OPPO Find N2 Flip juga ringan meski terbuat dari bahan premium – aluminium yang dipoles pada sekeliling bingkai dan menggunakan kaca anti sidik jari di bagian belakang.

Dengan berat hanya 191g, OPPO Find N2 Flip tergolong ringan, ramping namun tetap kokoh. Tambahan engsel bukanlah tambahan yang ringan untuk desain ponsel tapi OPPO telah merampingkan desain OPPO Find N2 Flip berkat teknologi engsel generasi baru (New Generation Flexion Hinge).

Salah satu bentuk visual yang menarik lainnya adalah pola gelombang halus yang muncul ketika cahaya mengenai engsel OPPO Find N2 Flipketika ponsel dilipat.

Pola ini dibuat dari proses pengukiran tingkat mikron sebanyak 12.000 siklus yang membutuhkan waktu 3 menit per elemennya

Seluruh detail pada desain OPPO Find N2 Flip tidak hanya menjadikannyasangat intuitif, terutama dengan layar depannya, melainkan keseluruhan komponennya menghasilkan desain yang sempurna.

Desain OPPO Find N2 Flip yang menarik ini dapat dilihat di Pop-Up Store OPPO Find N2 Flipyang sedang berlangsung di Mal Kota Kasablanka sejak tanggal 17 hingga 21 Mei 2023,

Plaza Indonesia pada tanggal 10 hingga 24 Mei 2023, dan Mal Kelapa Gading pada tanggal 30 Mei hingga 4 Juni 2023.

Selain di Jakarta, OPPO juga menghadirkan Pop-Up Store Find N2 Flip di mal di berbagai, sepertidi Plaza Medan Fair, Medan pada 16 Mei – 11 Juni 2023, di Surabaya di Pakuwon Mallpada 17 – 21 Mei 2023 dan Tunjungan Plaza 3 pada 24 – 28 Mei 2023, di Summarecon Mall Bekasi pada 24 – 28 Mei 2023, dan di Paskal 23, Bandung pada 29 Mei – 4 Juni 2023. (RO/S-4)