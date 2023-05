Acer Hadirkan Nitro ANX untuk Pasar Komersial

PRODUK andalan ACER Nitro, beralih dari gaming ke komersial. Langkah pergantian itu membuat Nitro cocok dipergunakan working station bagi mereka yang melakukan pengolahan data yang cukup berat. Meski untuk komersial begitu spesifikasi Nitro tetap sesuai standar gaming.

“Memang benar, Nitro itu, kalau di konsumer itu untuk kebutuhan gaming. Ini kami ubah.Kami, setelah beberapa saat melihat kebutuhan, ternyata ada kebutuhan yang membutuhkan performa tinggi di komersia;. Namun, belum dipenuhi untuk produk dalam negeri,” ungkap Commercial Product Development Acer Indonesia Dimas Setyo Ayana di MidPlaza, Jumat (19/05).

Tidak hanya itu, Acer juga menghadirkan lini produk komputer pribadi (PC) dan produk All in One (AIO) untuk memenuhi permintaan sektor komersial, seperti UMKM dan perusahaan. Dimas mengaku produk yang diluncurkan telah memenuhi standar persenan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), sesuai dengan peraturan Kementerian Perindustrian.

Berikut spesifikasi dari Nitro ANX.

Intel Core i9 12th Gen

NVIDIA GeForce RTX 3070Ti 8GB

RAM hingga 64GB

2x M.2 SSD PCle + 1 SATA

Intel Wireless Wi-fi 6 killer

15.6 QHD (2560x1440) 100% DCI-P3 dengan 165Hz

Fingerprint

Thunderbolt 4.0

Sedangkan spesifikasi PC dibagi menjadi tiga seri.

1. Veriton N-4

Desain modular dengan volume hingga 3L

Prosesor Intel Core i7 12th Gen

Chipset seri B

RAM hingga 64GB

Penyimpanan ganda dengan 1 SSD Nvme + 1 SATA slot

GPU opsional

TPM 2.0

Sambungan I/O komplit (HDMI/DP/COM/LAN/6x USB)

135 Watt PSU

2. Veriton X

Prosesor Intel Core i7 12th Gen

Penyimpanan NVMe SSD + HDD

GPU opsional

Sambungan I/O komplit (HDMI/DP/COM/LAN/8x USB)

135 Watt PSU

3. Veriton M

Prosesor Intel Core i7 12th Gen

Chipset seri B

RAM hingga 128 GB Quad Channel

Penyimpanan NVMe SSD + 4x HDD

GPU opsional

Sambungan I/O komplit (HDMI/DP/COM/LAN/10x USB)

TPM 2.0.

Sementara untuk perangkat AIO dan server ada dua jenis. Berikut spesifikasinya.

1. Veriton Z4

Prosesor Intel Core i7 12th Gen

Chipset seri B

RAM ganda hingga 64GB

Penyimpanan 2x NVMe SSD + 1x HDD

GPU opsional

Sambungan I/O komplit (HDMI/DP/COM/LAN/5x USB)

TPM 2.0.

Kamera yang dapat dibalikkan

Mendukung layar sentuh

2. Altos T1

Prosesor Intel seri Xeon E-2200

Chipset Intel seri C242

TDP hingga 95 Watt

4 DIMM slot

4 Channel SATA3

Sambungan ganda LAN

3 slot PCle

500 Watt PSU 80 PLUS Bronze

(Z-3)