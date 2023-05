Epic Games, Kolaborasi Fortnite dengan Marvel Hadirkan Skin Spider-Man

TRAILER kolaborasi antara Fortnite dan Superhero Marvel, Spider-Man telah diluncurkan. Para penggemar Marvel akan segera mendapatkan kesempatan lagi untuk menggunakan V-Bucks mereka dengan bergabung bersama karakter superhero yang populer.

Fortnite mengumumkan kolaborasi terbaru dengan Spider-Man dan menghadirkan skin tambahan untuk dibeli pemain di atas yang sudah ada. Kolaborasi ini merupakan kolaborasi tambahan baru dalam daftar panjang crossover yang diumumkan oleh Epic Games antara Fortnite dan berbagai franchise populer lainnya.

Hal ini memberikan kesempatan bagi para pemain untuk bermain sebagai karakter favorit mereka dari game lain, anime, film, atau referensi budaya populer lainnya. Fortnite secara berkala menghadirkan kolaborasi baru, mulai dari Dragon Ball Z hingga Dead Space dan bahkan Indiana Jones.

Baca juga: Link Download Minecraft versi 1.19 Gratis untuk Android

Kolaborasi pertama dengan Spider-Man dimulai pada Desember 2021 dengan rilis Bab 3: Battle Pass Musim 1 yang menampilkan tiga versi setelan Spider-Man.

Set film ‘No Way Home’ menghadirkan MJ Zendaya dan Spidey Tom Holland ke Fortnite, dilengkapi dengan emote baru yang menampilkan Spider-Man membuka topengnya.

Baca juga: Rekomendasi 18 Game Google Gratis Terbaru 2023

Pada Bab 3: Musim 3, Spider-Man Zero diperkenalkan sebagai bagian dari Perang Nol, bersama dengan Wolverine dan Iron Man. Kemudian, Spider-Gwen bergabung dengan Fortnite pada Bab 3: Battle Pass Musim 4, merayakan perilisan film animasi Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Fortnite spoiler tentang kolaborasi baru dengan Marvel melalui video singkat di media sosial yang menanyakan "Di mana Miles?"

Hal ini mengacu pada Miles Morales, Spider-Man yang populer dari franchise animasi Spider-Verse dan game aksi-petualangan tahun 2020, Spider-Man: Miles Morales.

Meskipun Fortnite telah menampilkan berbagai setelan Spider-Man, Miles Morales masih belum muncul di permainan dan akan menjadi tambahan yang menarik untuk daftar pahlawan super yang tersedia.

Meskipun Epic Games belum mengungkapkan secara pasti apa yang akan terjadi dalam kolaborasi antara Fortnite dan Miles Morales, para pemain dapat berharap untuk mendapatkan skin baru Spider-Man, mungkin dalam bentuk bundel dengan emote dan item baru.

Pengumuman tentang kolaborasi ini telah menyebabkan kehebohan di antara para pemain, dengan banyak yang mulai menyisihkan V-Bucks mereka untuk membeli skin yang akan datang.

Sementara itu, beberapa lainnya berbagi antusiasme mereka untuk Marvel's Spider-Man 2 yang dijadwalkan dirilis untuk PlayStation 5 pada akhir 2023, dengan melibatkan Peter Parker dan Miles Morales sebagai karakter utama.

Pengumuman kolaborasi antara Fortnite dan Spider-Man terjadi sekitar dua minggu sebelum rilis Spider-Man: Across the Spiderverse, yang dijadwalkan untuk tayang di bioskop pada tanggal 2 Juni.

Epic Games diharapkan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang kolaborasi antara Fortnite dan Spider-Man dalam beberapa hari mendatang.

Kolaborasi ini memberikan kesempatan bagi para pemain untuk menciptakan versi multiverse mereka sendiri yang terinspirasi oleh film animasi, dengan bermain sebagai berbagai versi Spider-Man yang berbeda, seperti Miles Morales, Spider-Man Tom Holland, Spidey dengan setelan Symbiote, atau versi Spider-Man yang lebih tradisional yang ramah lingkungan. (Z-10)