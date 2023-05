OPPO Indonesia Gelar Pop-Up Store Find N2 Flip di Jakarta dan Sejumlah Kota

PELUNCURAN handphone lipat flagship terbaru OPPO Find N2 Flip pada 10 Mei 2023 lalu di Plaza Indonesia, Jakarta, telah berlangsung dengan sukses.

Sejak hari pertama dibuka, pengunjung Plaza Indonesia dikejutkan dengan berbagai aktivitas spektakuler yang digelar.

Keseruan terlihat mulai dari nonton bareng film peluncuran resmi OPPO Find N2 Flip karya dari sutradara sekaligus Photofinder Ignatius Raditya Bramantya (Bramsky), instalasi arsitektural di OPPO Gallery karya Andra Matin, hingga Trunk Show karya Peggy Hartanto dan Stella Rissa di Lamoda Cafe yang merupakan wujud kontribusi OPPO Indonesia untuk mendukung industri kreatif tanah air melalui teknologi.

OPPO Indonesia masih belum berhenti menghadirkan kejutan bagi penggemarnya. Melanjutkan kemeriahantersebut, OPPO Indonesia hadirkan Pop-Up Store di beberapa pusat perbelanjaan di DKI Jakarta.

Pop-Up Store OPPO Find N2 Flip dapat dikunjungi di Mal Kota Kasablanka pada tanggal 17 hingga 21 Mei 2023, Plaza Indonesia pada tanggal 10 hingga 24 Mei 2023, dan Mal Kelapa Gading pada tanggal 30 Mei hingga 4 Juni 2023.

OPPO Pop-Up Store berawal dari ide untuk menghadirkan pengalaman retail yang berbeda. Dengan filosofi yang mengetengahkan harmoni antara teknologi dan alam, OPPO Pop-Up Store ini menghadirkan Find N2 Flip yang elegan bersama dengan berbagai hewan peliharaan virtual menggemaskan yang muncul saat layar luar ponsel lipatnya ditutup.

Ide ini lantas dikemas menjadi sebuah desain konkrit yang menghadirkan pengalaman retail inovatif dengan konsep yang segar bagi pengunjungnya.

Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen, mengatakan, “Sebagai brand teknologi yang menjadikan inovasi sebagai DNA, OPPO Indonesia senantiasa menempuh langkah-langkah baru untuk memuaskan konsumen kami."

"Pop-Up Store ini sesungguhnya merupakan sebuah bentuk pemasaran dengan pendekatan yang berbeda, di mana kami mengombinasikan teknologi dengan elemen alam dengan tujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pengalaman berinteraksi dengan OPPO Find N2 Flip secara unik," papar Petrick Owen dalam keterangan, Kamis (18/5).

"Sejak menggelar pre-order hingga resmi diluncurkan pada Rabu 10 Mei lalu, antusiasme masyarakat terhadap OPPO Find N2 Flip sungguh luar biasa, dan Pop-Up Store yang kami hadirkan di ibukota ini khususnya merupakan bagian dari apresiasi kami atas hal tersebut,” jelasnya.

Dengan serangkaian inovasinya, pengakuan konsumen akan keunggulan teknologi dan desain intuitif dari OPPO Find N2 Flip ini menegaskan bahwa Find N2 Flip telah menjadi standar baru untuk sebuah hp lipat di industri smartphone.

Banyak Pengunjung Tertarik Ponsel Lipat

Salah seorang dari para pengunjung Pop-Up Storedi Jakarta mengatakan, “Saya sangat tertarik dengan hp lipat, namun saat pertama kali hp lipat keluar saya belum merasa butuh."

"Sekarang saat sudah butuh saya pilih OPPO Find N2 Flip yang jauh lebih keren dan fitur lebih lengkap. Cover screen OPPO Find N2 Flip ini berbeda dengan yang lain, layarnya vertikal sehingga lebih besar," ucapnya.

"Saya pilih warna hitam karena menurut saya lebih unik dengan efek doff.Sebagai pekerja kantoran, OPPO Find N2 Flip ini juga membuat saya semakin stylish.” tambah dia.

"Kami juga menghadirkan beberapa aktivitas kustomisasi OPPO Find N2 Flip pada Pop-Up Store ini agar pengunjung dapat merasakan pengalaman yang baru dan mengasah kreatifitasnya," kata Owen.

Para pengunjung bisa berkeliling area Pop-Up Store dan mencoba inovasi teknologi OPPO Find N2 Flip secara langsung.

Selain itu, pengunjung juga dapat mengabadikan momen dan keseruan saat berada di Pop-Up Store yang sangat menarik untuk dijadikan konten sosial media.

Khusus untuk pengunjung di Plaza Indonesia terdapat Trunk Show Tangan & BNI Emerald dan TikTok Creator Workshop pada tanggal 21 Mei 2023.

Sedangkan pengunjung Pop-UpStoreKota Kasablanka dapat mengikuti workshop Mobile Video Editing dengan Okka Pratama pada 19 Mei 2023, dan untuk pengunjung Pop-Up Store Mall Kelapa Gading dapat mengikuti workshop Food Photography dengan Anton Ismael pada tanggal 30 Mei 2023.

Bagi para pembeli OPPO Find N2 Flip yang melakukan transaksi di Pop-Up Store di ketiga lokasi ini, akan mendapatkan The Official Marvel Studios “Guardians of the Galaxy Vol 3” Sticker Pack, stiker eksklusif dari KitKat dan Wonderful Indonesia, serta kesempatan untuk berlangganan gratis Spotify Premium selama 12 bulan.

Selain itu, konsumen bisa menikmati sajian kopi dan makanan di O-Cafe secara gratis. Pengunjung juga bisa berkreasi bikin konten seru di photo booth low-angle dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah OPPO Band 2 dan OPPO Enco Buds2.

Selain di Jakarta, OPPO juga menghadirkan Pop-Up Store Find N2 Flip di berbagai lokasi seperti, Medan di Plaza Medan Fair pada 16 Mei – 11 Juni 2023,

Selain itu, OPPO juga menghadirkan acara serupa di Surabaya tepatnya di Pakuwon Mall pada 17 – 21 Mei 2023dan Tunjungan Plaza 3 pada 24 – 28 Mei 2023, Bekasi di Summarecon Mall Bekasi pada 24 – 28 Mei 2023, dan Bandung di Paskal 23 pada 29 Mei – 4 Juni 2023.

Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi tautan berikut: https://www.oppo.com/id/store/product/op-find-n2-flip.P.P1000533

Untuk keterangan mengenai exclusive benefit OPPO Find N2 Flip, konsumen dapat mengunjungi tautan: https://support.oppo.com/id/premium/findn-series/ (RO/S-4)