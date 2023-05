Nintendo Jual 10 Juta Gim Zelda dalam Tiga Hari

PERUSAHAAN video game Jepang, Nintendo, menjual lebih dari 10 juta kopi rilis terbarunya, Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dalam tiga hari. Perusahaan menulis di Twitter bahwa angka tersebut menjadikannya sebagai permainan dengan penjualan tercepat dalam sejarah seri The Legend of Zelda, franchise yang sudah ada sejak 1986.

Gim Zelda sudah menjadi salah satu yang paling sukses dalam sejarah. Penjualannya mencapai 125 juta kopi di seluruh dunia sebelum edisi terbaru keluar minggu lalu.

Penjualan cepat Zelda melampaui rilis gim blockbuster lain tahun ini, Hogwarts Legacy, yang membutuhkan waktu dua minggu untuk mendaftarkan 12 juta penjualan. Hogwarts Legacy berdasarkan seri Harry Potter.

Seri Zelda membantu memelopori ide gim dunia terbuka yaitu pemain bebas berkeliaran di lanskap virtual. Konsep tersebut kemudian diikuti oleh gim lain mulai dari Grand Theft Auto hingga Skyrim.

Nintendo menaruh banyak harapan pada waralaba itu untuk meningkatkan keuntungan dan memperpanjang umur konsol Switch-nya. Menurut para ahli, konsol itu mendekati akhir hidupnya setelah lebih dari enam tahun di rak.

Analis memperkirakan gim tersebut akan menjadi pemintal uang utama perusahaan Jepang itu pada tahun ini. Gim itu hampir secara universal digembar-gemborkan oleh para kritikus, meraih skor 96 dari 100 Metakritik, situs yang mengumpulkan peringkat dari pengulas.

Fans telah menunggu di luar toko di seluruh dunia untuk mendapatkan permainan terbaru itu. Gim teranyar tersebut keluar enam tahun setelah edisi sebelumnya, Breath of the Wild. (AFP/Z-2)