Dukung Digitalisasi Pembayaran, Ovo Kembangkan fitur Pembayaran SIM hingga Pajak

PLATFORM pembayaran digital, Ovo, menampilkan beberapa inovasi yang disematkan dalam fitur aplikasi pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023.

Inovasi itu sekaligus upaya mendukung inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong inovasi digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia.

Sejumlah inovasi yang dihadirkan diantaranya, pembayaran penerimaan negara langsung di aplikasi Ovo mulai dari bayar tilang, SIM, STNK, pajak, KUA, bea cukai, hingga paspor.

Ovo juga menjadi mitra resmi pembayaran digital program Kartu Prakerja dan layanan OVO Invest. Ovo juga mengembangkan layanan QRIS CPM (Customer Presented Mode) di aplikasi OVO.

Direktur Pengelolaan Kas Negara, Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Noor Faisal Ahmad mengapresiasi inovasi E-money sebagai kanal efektif untuk Perluasan Akses & Dorong Penerimaan Negara.

“Sistem ini merupakan bentuk kerja sama pemerintah untuk mendukung perluasan Penerimaan Negara. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah akan selalu membangun, melihat kembali perkembangan yang ada, serta melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah ada sebelumnya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para mitra, salah satunya Ovo yang sudah bergabung menjadi LPL (Lembaga Persepsi Lainnya)," ujarfnya.



Faisal mengatakan, LPL yang saat ini telah ada, senantiasa selalu mendukung Pemerintah dari sisi penerimaan APBN. Selain itu, pemerintah juga sangat mengapresiasi masyarakat Indonesia yang selalu rajin dan tepat waktu untuk membayar pajak maupun Penerimaan Negara non-pajak lainnya.

"Hal ini tentunya akan membantu pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya.” lanjut Faisal

Presiden Direktur Ovo Karaniya Dharmasaputra mengatakan, sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL), OVO turut mendukung implementasi Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3).

"Kami percaya bahwa MPN G3 dapat menjadi salah satu solusi efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. OVO akan selalu mendukung upaya pemerintah dalam membangun ekosistem digital terintegrasi dan membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran penerimaan negara. Kini dengan OVO, masyarakat tidak harus antre untuk bayar penerimaan negara,” tutup Karaniya.

Selama acara FEKDI 2023 yang mengusung tema “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth", pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman berbelanja dengan melakukan transaksi non tunai lewat sistem pembayaran berbasis teknologi QR, yang sangat mudah dan cepat. (RO/Z-5)