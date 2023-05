Rekomendasi 18 Game Google Gratis Terbaru 2023

TAHUKAH Anda, Google selain berfungsi sebagai mesin pencarian, ternyata menyediakan game gratis dan menyenangkan yang dapat Anda nikmati.

Sebagian besar game dari Google ini gratis untuk dimainkan dan disembunyikan di Google Search dan layanan Google lainnya seperti Play Store dan aplikasi Google.

Beberapa game ini memerlukan koneksi internet, tetapi Anda dapat memainkan sebagian besar game tersebut tanpa koneksi internet.

Jadi, Anda tidak perlu khwatir tentang aksesibilitas karena dapat memainkannya diperangkat apapun.

Lalu, apa saja yah game nya ? Yuk di simak penjelasan berikut ini.

1. Google Minesweeper

Minesweeper adalah permainan komputer klasik yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Tujuan permainan ini adalah untuk membersihkan ladang ranjau tanpa meledakkan ranjau yang tersembunyi. Pemain diberi kotak kotak, beberapa di antaranya berisi ranjau. Pemain harus menggunakan logika untuk menyimpulkan kotak mana yang aman untuk diklik dan mana yang berisi ranjau.

Minesweeper dapat dimainkan secara gratis di Google dengan mencari kata "mainkan Minesweeper". Game ini akan muncul sebagai hasil unggulan, dan kamu dapat langsung mulai bermain.

2. Google Atari Breakout

Siapapun yang memiliki koneksi Internet dapat mengakses video game pemecah blok Atari Breakout melalui Google Search. Sampai semua blok rusak, Anda hanya perlu memastikan bahwa pemecah blok mendarat di panel biru di bawah layar. Meskipun game ini tidak terlalu seru, Anda dapat memainkannya secara daring untuk menghabiskan waktu.

Untuk memainkan game, ketik Atari Breakout Game ke Google Search dan klik hasil pertama di halaman hasil Google.

3. Google The Wizard of Oz

Pada 2019 lalu, Google mempunyai cara yang unik untuk memperingati The Wizard of Oz yang ke 80-nya. Google akan secara ajaib mengubah layar pencarian Anda seperti Dorothy yang masuk dan keluar Oz.

Anda cukup mencari di kolom pencarian Google dengan mengetik judul film "The Wizard of Oz".

4. Google Space Invaders

Google ternyata juga menyediakan game klasik Space Invaders. Anda cukup memasukkan kata kunci "Google Space Invaders", Anda langsung bisa memainkan permainan Space Invaders tetapi dengan tema Google.

5. Game Google Basketball 2012

Game rahasia di Google selanjutnya yaitu Basketball 2012. Game ini diusung guna meramaikan gelaran Olimpiade musim panas 2012. Meski begitu, game ini hingga sekarang masih dapat Anda mainkan.

6. Google Guitar

Google Doodle yang mempunyai banyak mini games juga mengeluarkan game yang bernama Google Guitar. Game ini dapat dimainkan cukup dengan memetik dawai menggunakan kursor.

7. Google Zerg Rush

Game Zerg Rush di Google ini konon diciptakan hanya sekadar iseng dan percobaan saja. Namun, permainan ini ternyata berhasil menarik perhatian pengguna Google.

Saat Anda mencari game Zerg Rush di kolom pencarian Google, laman seketika akan dihujani bola-bola kecil. Pengguna hanya cukup menggunakan kursor untuk membidik bulatan berwarna dengan lubang di bagian tengahnya.

8. Google 3d T-Rex Dino Chrome

Dari banyak game yang ada, mungkin Anda harus mencoba game Google satu ini. Berbeda dengan permainan dinosaurus klasik sebelumnya yang hanya bisa dimainkan saat tidak ada koneksi, 3d T-Rex Dino Chrome harus dimainkan secara online.

Tampilannya juga cukup menarik dengan gaya 3 dimensi yang dihadirkan. Bila Anda ingin memainkan game ini, Anda cukup mencari "3d T-Rex Dino Chrome" di kolom pencarian Google.

9. Google Tic-tac-toe

Game rahasia di Google selanjutnya yaitu ada Tic-tac-toe atau yang biasa dikenal dengan sebutan 'SOS'. Permainan ini bisa langsung Anda cari di laman penelusuran Google dengan mengetikkan "Tic-tac-toe".

Lalu laman hasil pencarian Google akan memunculkan papan 3x3 di panel atas. Anda juga bisa menyesuaikan tingkat kesulitannya dengan mengklik menu panah kecil di sudut kiri atas layar.

Klik tanda pertama untuk memulai permainannya, lalu Anda akan berhadapan dengan komputer sebagai lawan mainnya.

10. Google Fan

Seperti namanya, Game Google satu ini hanya berupa kipas angin. Jadi Anda dapat memutar kipas angin virtual Google ini. Untuk dapat mengaksesnya, Anda cukup mengetik kata kunci "Google Fan" di kolom pencaria

11. Game Google Slalom Canoe

Game rahasia di Google selanjutnya yaitu Slalom Canoe. Game ini merupakan jenis game halang rintang dengan tema olahraga air. Anda dapat memainkan game ini dengan cara memasukkan kata kunci "Slalom Canoe" di mesin pencari.

12. Google Champion Island Games

Doodle Champion Island Games merupakan salah satu game rahasia Google yang paling banyak dimainkan sampai sekarang. Grafik game ini masih berwujud RPG lawas bergaya Nintendo.

Game ini pada mulanya dihadirkan sebagai Google Doodle interaktif untuk memperingati Olimpiade Tokyo 2020 lalu dan dirilis ulang pada awal Paralimpiade.

Doodle Champion Island Games ini menyediakan 7 mini game bertema olahraga seperti skateboard, renang artistik, rugby, maraton, panjat tebing, panahan, hingga tenis meja.

Cara memainkannya yaitu Anda sebagai Lucky the Ninja Cat yang akan berkeliling di pulau tersebut untuk berpartisipasi dalam olahraga dan menghadapi lawan untuk memenangkan permainannya.

13. Google Baseball

Baseball Google Doodle dirilis pada 4 Juli 2019, dan menjadi cara untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat dengan bermain game bisbol khas negeri Paman Sam. Untuk membuatnya sangat berkesan Amerika, Anda bermain sebagai berbagai makanan yang mungkin Anda temukan di pertandingan bisbol Amerika, seperti hotdog atau nacho dan keju, sedangkan tim lawannya adalah kacang.

14. Google Coding For Carots

Untuk merayakan 50 tahun Kids Coding, tim Google Doodle merilis Coding for Carrots. Game sederhana untuk anak-anak ini memperkenalkan konsep pengkodean dengan menggunakan blok penyusun untuk mengirim kelinci ke arah yang benar untuk mengumpulkan wortel.

Setiap blok memiliki panah yang menunjuk ke arah tertentu. Untuk menyelesaikan setiap level, pemain harus menambahkan urutan blok yang benar untuk mengarahkan kelinci melintasi platform, mengumpulkan semua wortel yang ditawarkan level tersebut. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit urutannya.

15. Google T-Rex Dash

Mungkin yang satu ini sudah tidak asing lagi. Karena, Anda akan menemukan games ini saat tidak ada koneksi di ponsel atau device yang Anda gunakan.

Cara mainnya itu, Anda harus menekan bilah spasi di keyboard atau mengeklik dinosaurus. Jika Anda mengaksesnya dari smartphone.

Setelah permainan dimulai, dinosaurus akan mulai bergerak, dan Anda harus melompati rintangan di jalan dengan menekan bilah spasi di PC atau menyentuh layar jika menggunakan ponsel.

Semakin banyak rintangan yang Anda atasi, semakin cepat dinosaurus bergerak, dan kesulitan permainan akan semakin meningkat.

16. Google Flight Simulator

Kali ini gamenya menerbangkan pesawat. Jadi Anda tidak perlu memerlukan game Microshoft Flight Simulator, yang Anda butuhkan hanyalah Google Earth Pro, yang memiliki game goole teresembunyi.

Anda dapat memainkan Flight Simulator dengan meluncurkan Google Earth Pro dan menekan Ctrl + Alt + A untuk membuka jendela Flight Simulator. Kamu bahkan dapat memilih pesawatmu dan memulai lokasi dan mengontrol simulator dengan joystick jika kamu memilikinya.

17. Game MapsTD

MapsTD adalah game bergenre Tower Defender yang menggunakan Google Maps untuk menghasilkan level dari lokasi mana pun di seluruh dunia. Tugas kamu adalah mempertahankan kastil Anda dari penyerang dengan menempatkan dan mengelola menara pertahanan milikmu secara strategis.

18. Google Build With Chrome

Build with Chrome adalah efek kolaborasi Google dan Lego untuk menampilkan browser Chrome. Game itu memungkinkan penggunanya membuat apa pun yang dapat mereka bayangkan dengan Lego virtual, menempatkannya di Google Maps, dan membagikan kreasi mereka kepada dunia. Seperti namanya, game ini hanya berfungsi di browser Chrome. (Z-10)