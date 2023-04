Rekomendasi Aplikasi Penghasil Uang Bisa Dicairkan

KINI setiap orang bisa mencari uang dari rumah. Tidak harus terikat kontrak kerja atau bekerja di dalam kantor. Apalagi saat ini banyak perusahaan yang menerapkan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA).

Mendapatkan penghasilan pun bisa dilakukan melalui gawai anda. Terdapat beberapa aplikasi yang bisa membantu menghasilkan uang. Berikut adalah deretan aplikasi tersebut.

1. Cashzine

Cashzine adalah aplikasi baca berita yang dapat membantu pengguna untuk memperoleh uang dari membaca berita. Selain menghasilkan uang, Cashzine juga memuat konten yang menarik dan enak untuk dibaca. Semakin anda sering membaca konten dari Cashzine, maka dapat membantu anda untuk meningkatkan saldo anda.

2. Baca Plus

Baca Plus adalah aplikasi baca berita yang dapat membantu memperoleh saldo. Dengan mengunduh dan menikmati konten yang ada di Baca Plus, bisa membuat anda menukarkan poin yang dapat ditukar kembali menjadi sebuah saldo dana. Kamu juga dapat memperoleh bonus, setiap kamu mengajak orang lain untuk mengunduh Baca Plus melalui penukaran kode referral.

3. Hello

Hello adalah aplikasi survey yang dapat membantu anda untuk menukarkan poin setiap kali kamu melakukan survey yang ada. Nantinya, poin tersebut dapat ditukarkan menjadi saldo dana. Selain itu, terdapat juga undian yang berhadiah smartphone, voucher belanja, bahkan uang tunai.

4. Vidnow

Vidnow adalah aplikasi yang menghadirkan konten berupa video yang apabila ditonton, dapat ditukar dengan poin yang bisa menghasilkan saldo dana. Selain itu, apabila mengikuti survei yang terdapat pada aplikasi, juga dapat membantu kamu memperoleh poin.

5. Hago

Hago adalah aplikasi berupa penyedia layanan permainan, yang membuat kamu dapat memperoleh poin dari permainan yang kamu mainkan di dalamnya. Poin ini, nantinya dapat ditukarkan dengan saldo, voucher game, dan banyak pilihan lainnya. (Z-3)