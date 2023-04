Jaga Loyalitas Pelanggan, First Media Kenalkan Karakter FITA

FIRST Media perkenalkan karakter yang merupakan wujud dari virtual assistant.

Beberapa hari lalu, sempat ramai diperbincangkan di lini masa media sosial karena unggahan video pada akun Twitter @punyaikan yang memperlihatkan seorang wanita sedang duduk di atas salah satu gedung di Jakarta.

Sosok tersebut ternyata bernama FITA (First Media Support Assistant), yang digambarkan sebagai seorang superhero dan mengabdikan diri untuk melawan musuh yang membahayakan layanan First Media.

Sejak 2020, FITA senantiasa memberikan kemudahan kepada pelanggan dan merupakan bagian dari komitmen First Media untuk terus menghadirkan solusi layanan berkualitas.

Selain fitur Chatbot yang dapat digunakan pelanggan berinteraksi dengan FITA untuk menanyakan berbagai informasi dan layanan,

Tambah Inovasi Augmented Reality (AR) pada FITA

First Media akan menambahkan inovasi Augmented Reality (AR) pada FITA di bulan Juni mendatang yang tentunya akan semakin meningkatkan pengalaman positif pelanggan dalam menikmati layanan internet fixed broadband dan TV kabel First Media.

“Beyond customer service, inovasi baru pada FITA merupakan bagian dari semangat #LebihKencangLebihBebas yang sejak awal tahun ini kami gaungkan dan merupakan upaya peningkatan layanan First Media Digital Self-care yang hadir untuk membantu pelanggan agar mereka semakin nyaman dalam menggunakan layanan First Media,” ungkap Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk, Santiwati Basuki dalam keterangan pers, Rabu (19/4).

“Karakter ini juga merupakan komitmen serta upaya kami dalam mendekatkan diri kepada pelanggan, khususnya milenial dan gen Z, serta untuk menawarkan pengalaman baru yang lebih mudah sekaligus menyenangkan," jelasnya.

Dengan adanya inovasi AR, semakin mudah bagi pelanggan dalam mengakses berbagai fitur, mulai dari self-troubleshooting yang akan mengarahkan pada panduan video di YouTube First Media World.

Selain itu, apabila pelanggan membutuhkan bantuan teknisi dapat melakukan online booking melalui fitur Live Chat FITA.

Pelanggan setia First Media juga dapat mengakses informasi program loyalty First Rewards, dan dapat menukarkan poin yang dimiliki dengan Priority Services, First Club, dan First Privilege di aplikasi My FirstMedia.

Semua fitur ini dapat mudah diakses dengan melakukan log in setelah memindai kode QR pada Set Top Box (STB) yang dimiliki masing-masing pelanggan.

Demikian, terjawab sudah bahwa sosok perempuan misterius yang sempat ramai diperbincangkan warganet merupakan virtual assistant dari First Media.

"Unduh aplikasi My FirstMedia lewat Play Store dan App Store, atau kunjungi website http://cek.firstmedia.com dan http://my.firstmedia.com untuk dapat berinteraksi dengan FITA yang siap membantu setiap saat," jelas Santiwati. (RO/S-4)