Alibaba Cloud Luncurkan Model AI Baru untuk Mendukung Transformasi Inteligensi Perusahaan

Alibaba Cloud, tulang punggung teknologi digital dan inteligensi milik Alibaba Group, hari ini meluncurkan model bahasa besar terbarunya, Tongyi Qianwen.

Model AI baru ini akan diintegrasikan ke berbagai bisnis Alibaba untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam waktu dekat. Pelanggan dan pengembang Alibaba Cloud juga akan memiliki akses ke model baru fitur AI yang disesuaikan dengan cara yang lebih hemat biaya.

Alibaba Cloud juga mengumumkan opsi dengan biaya lebih terjangkau untuk produk cloud utama, termasuk Elastic Compute Service (ECS) dan Object Storage Service (OSS), dengan memperkenalkan instans ECS baru, OSS Reserved Capacity (OSS-RC) dan OSS Anywhere Reserved Capacity (OSS- BUSUR). Langkah ini akan membuat komputasi lebih mudah diakses dan terjangkau bagi perusahaan yang ingin membuka peluang baru di era AI baru di Tiongkok.

“Kami berada di titik balik teknologi, yang didorong oleh AI generatif dan komputasi awan, dimana bisnis di lintas sektor telah mulai merangkul transformasi inteligensi untuk tetap menjadi yang terdepan,” kata Daniel Zhang, Chairman and CEO of Alibaba Group and CEO of Alibaba Cloud Intelligence.

“Sebagai penyedia layanan komputasi awan global terkemuka, Alibaba Cloud berkomitmen untuk membuat komputasi dan layanan AI lebih mudah diakses dan inklusif untuk perusahaan serta pengembang, memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak wawasan, mengeksplorasi model bisnis baru untuk pertumbuhan, serta menciptakan lebih banyak produk dan layanan teknologi mutakhir bagi masyarakat,” lanjutnya.

Tongyi Qianwen akan diintegrasikan ke dalam semua aplikasi bisnis di seluruh ekosistem Alibaba dalam waktu dekat untuk lebih meningkatkan pengalaman pengguna, mulai dari komunikasi perusahaan, asisten suara yang cerdas, e-commerce, pencarian hingga navigasi dan hiburan. Berbekal kemampuan bahasa mandarin dan Inggris, model ini pertama-tama akan digunakan di DingTalk, kolaborasi digital untuk tempat kerja dan platform pengembangan aplikasi Alibaba; serta Tmall Genie, penyedia peralatan rumah pintar yang didukung IoT.

DingTalk yang didukung oleh Tongyi Qianwen dirancang untuk membuat komunikasi di tempat kerja menjadi lebih efisien. Misalnya, dapat meringkas catatan rapat, mengubah percakapan rapat menjadi teks, menulis email, dan menyusun proposal bisnis atau rencana kampanye promosi melalui petunjuk sederhana. Pengguna dapat langsung membuat aplikasi mini di DingTalk dengan cara memotret draf ide yang ditulis di kertas.

Tmall Genie yang didukung Tongyi Qianwen mampu terlibat dalam percakapan yang lebih dinamis dan jelas dengan pengguna di Tiongkok. Misalnya, dapat mengembangkan dan bercerita kepada anak-anak, memberikan resep diet sehat, menawarkan tips perjalanan, dan merekomendasikan musik latar untuk berolahraga.

Untuk memungkinkan perusahaan mendapatkan manfaat dari inovasi yang digerakkan oleh AI, Alibaba Cloud akan menawarkan pelanggannya akses ke Tongyi Qianwen di cloud dan membantu mereka membangun model bahasa besar yang dapat disesuaikan. Melalui upaya penyempurnaan Tongyi Qianwen dengan kecerdasan milik pelanggan dan pengetahuan industri dalam lingkungan cloud yang aman, perusahaan dapat membangun model AI yang disesuaikan guna memenuhi kebutuhan bisnis khusus pelanggan. Hal ini diharapkan dapat memicu gelombang baru momentum pertumbuhan bagi pelanggan, menghilangkan kebutuhan untuk proses pra-pelatihan yang intensif terkait sumber daya dan mengeluarkan biaya mahal untuk membangun model dasar. Tongyi Qianwen sekarang tersedia untuk pelanggan perusahaan umum di Tiongkok untuk pengujian beta.

Selain itu, pengembang akan segera dapat mengakses Tongyi Qianwen dari Alibaba Cloud untuk membuat aplikasi AI mereka dalam skala besar. Ini akan semakin mendukung ekosistem perangkat lunak AI di berbagai sektor mulai dari logistik hingga media, keuangan, manufaktur, energi, ritel, dan lainnya. Tongyi Qianwen sebagai API juga tersedia bagi pengembang di Tiongkok untuk mengajukan pengujian beta sekarang. (RO/B-4)