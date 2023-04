UR Festival 2023, Festival Gadget Lifestyle dan IoT Terbesar di Indonesia

ERAJAYA Active Lifestyle menggelar UR Festival 2023, sebuah festival gadget lifestyle dan IoT terbesar di Indonesia yang menghadirkan merek peserta, promo dan ragam aktivitas yang lebih banyak meriah.

Berlangsung di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, dari tanggal 3 hingga 9 April 2023, acara ini digelar bertepatan dengan ulang tahun ke-7 Urban Republic.

UR Festival 2023 diharapkan menjadi ajang bergembira bersama pelanggan setia melalui serangkaian promo dan aktivitas menarik secara offline maupun online.

Baca juga: Vivo Umumkan Peluncuran Vivo V27 Series, Ini Spesifikasinya!



Djohan Sutanto, CEO Erajaya Active Lifestyle mengatakan,“Perhelatan UR Festival 2023 digelar untuk mensyukuri perjalanan yang sudah ditempuh oleh Urban Republic hingga tahun ke-tujuh dan juga bentuk ucapan terima kasih atas dukungan dari para pelanggan setia kami."

Festival Dagdget Gaya Hidup Pertama dan Terbesar

"Melalui the first and biggest O2O lifestyle gadget festival ini, kami ingin berbagi kebahagiaan lewat berbagai promo dan rangkaian aktivitas menarik, yang bisa dinikmati secara online maupun offline," kata Johan dalam keterangan, Selasa (4/4)

"Kami mengharapkan dukungan masyarakat pada Urban Republic di tahun mendatang, sebagai one stop solution untuk mendapatkan produk-produk penunjang gaya hidup aktif dan produktivitas,” jelasnya.

Baca juga: Dongkrak Penjualan Find N2 Flip, OPPO Gandeng E-Commerce Lazada



Selain hadir langsung ke lokasi, kemeriahan UR Festival 2023 juga dapat dinikmati secara online dengan mengunjungi tautan https://bit.ly/URFest2023, serta di Urban Republic Official Store di platform Shopee dan Tokopedia.

Pelanggan bisa menikmati layanan O2O seperti Home Delivery Service dengan produk yang langsung diantar ke rumah, atau Click n Pickup untuk nantinya mengambil langsung produknya ke salah satu gerai Urban Republic yang sudah ditentukan.

Potongan Harga Hingga 85%

Sejumlah promo telah disiapkan di UR Festival 2023, seperti potongan harga hingga 85%, harga khusus Rp1, Buy 1 Get 1 Free untuk produk tertentu dan program flash sale*.

Tidak hanya itu, pelanggan juga berkesempatan untuk menikmati kemudahan berbelanja dengan opsi cicilan 0% hingga 24 bulan dari perbankan dan mitra pembiayaan.

Baca juga: Pengunjung Berburu Promo dan Hadiah di Indocomtech 2022



Puncak acara perayaan ulang tahun ke-7 Urban Republic akan diselenggarakan pada tanggal 7 April 2023, dengan promo khusus serta penampilan dari musisi Dikta Wicaksono, untuk menghibur pengunjung UR Festival 2023 dan pelanggan setia Urban Republic.

UR Festival 2023 menghadirkan sejumlah brand ternama dengan promo terbaiknya, seperti Acefast, Adidas, ASUS ROG, Aukey, BOSE, Casemate, DJI, ESR, Feeltek, GARMIN, GoPro, Harman Kardon, Hecate, Huawei, ibacks, Indosat, Insta360, IT (Immersive Tech), JBL, LAMINA, LG, Logitech G, LOOPS, Marshall, Mazer, Microsoft, Nothing, OPPO, PlayStation, Razer, SAMSUNG, SanDisk, Segway-Ninebot, SHOKZ, Tech 21, Trade In, Xiaomi dan Yookkie. (RO/S-4)