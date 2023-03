Tutup Kuartal I 2023, PNM Boyong Penghargaan Digital Teknologi dan Inovasi

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai perusahaan pembiayaan yang tergabung dalam Holding Ultra Mikro terus melakukan transformasi dalam menjalankan bisnisnya.

Salah satunya dengan memaksimalkan infrastruktur teknologi dan digitalisasi secara kontinyu. Komitmen PNM tersebut mendapatkan apresiasi pada ajang Digital Technologi & Innovation Award 2023 pada Rabu (29/3) di Hotel Mulia, Jakarta.

PNM sukses meraih dua penghargaan kategori The Best ICT Business Strategy dan The Best IT Planning & Project Portofolio untuk perusahaan jasa keuangan.

Tidak hanya itu, Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki juga mendapatkan penghargaan individu kategori The Best Chief Information Technology Officer of The Year.

Digitalisasi Sangat Krusial Bantu Bisnis

Sunar mengatakan bahwa digitalisasi sangat krusial dalam membantu jalannya bisnis. Terutama bagi perusahaan yang memiliki jangkauan luas dan jumlah nasabah yang besar seperti PNM.

“Ada lebih dari 14 juta nasabah PNM di seluruh Indonesia dari mulai perkotaan, pelosok sampai wilayah 3T. Kita tidak akan bisa menjangkau mereka semua jika masih dengan cara manual, harus digitalisasi yang diperkuat dengan infrastruktur komprehenusif,” papar Direktur Operasional PNM.

Perusahaan yang telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp12,06 T ini melakukan transformasi digital untuk kemudahan akses pembiayaan bagi nasabah ultra mikro melalui aplikasi PNM Digi.

Tidak hanya untuk memberikan layanan produk, aplikasi PNM Digi juga menghadirkan fitur lain yang berguna bagi usaha nasabah, di antaranya fitur pencatatan dan pembukuan keuanganusaha, fitur belanja dengan harga lebih terjangkau di Warung Mekaar, payment gateway, dan masih banyak lagi.

Raih Digitech Award 2023.

Sunar meyakini bahwa perubahan yang telah dilakukan oleh PNM inilah yang membawa PNM sukses mendapatkan penghargaan dan apresiasi pada ajang Digitech Award 2023.

Apalagi dengan karakteristik nasabah ultra mikro yaitu ibu-ibu prasejahtera yang masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan penggunaan teknologi. Namun, PNM bisa membuktikan bahwa transformasi selalu bisa dilakukan jika didukung dengan semangat juang.

“Aplikasi PNM Digi dikembangkan se-simple mungkin agar mudah dioperasikan oleh ibu-ibu. Karena ini bagian dari komitmen PNM untuk membantu nasabah ultra mikro melek digital dan bisa segera naik kelas,” tutup Sunar. (RO/S-4)