Dukungan Teknologi Senilai US$300.000 untuk Penghuni SOHO Upper West BSD

SINAR Mas Land melalui salah satu proyeknya yakni Upper West melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Microsoft untuk memberikan dukungan teknologi senilai lebih dari US$300.000. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendanaan kepada para penghuni SOHO di Upper West BSD City dalam program Microsoft for Startups Founders Hub.

Kerja sama antara kedua belah pihak ini dipertemukan oleh Living Lab Ventures (LLV), corporate venture dari Sinar Mas Land yang berfokus memberikan suntikan dana untuk menginkubasi dan mengakselerasi global minded digital entrepreneurs potensial di Indonesia. Prosesi penandatangan tersebut dilakukan oleh James Widjaja (Director Upper West), Makka Kesuma (CTO for Digital Natives and Startups Microsoft Indonesia), dan Bayu Seto (Partner Living Lab Ventures).

Dalam program Microsoft for Startups Founders Hub, para penghuni SOHO dapat mengakses berbagai macam aplikasi yang canggih. Aplikasi ini mulai dari platform cloud terpercaya, aman, dan open-source friendly, hingga alat produktivitas terbaik bagi developer seperti GitHub Enterprise, Engineer Visual Studio Enterprise, Power Platform, Microsoft 365, dan Dynamics 365. Selain itu, platform ini memberikan akses ke leading edge technology seperti OpenAI yang merevolusi Natural Language System dengan kemampuan dari GPT-3 model. Sebagai materi pelatihan, para startup founder akan mendapat akses ke Microsoft Learn (yang kini sudah tersedia dalam Bahasa Indonesia) untuk membangun berbagai developer skills seperti DevOps Engineer, Data Engineer, Data Scientist, Solution Architect, hingga Security Engineer.

Upper West merupakan mixed-use development sehingga warga dapat melakukan aktivitas pekerjaan, tempat tinggal, dan sekaligus bisa menikmati lifestyle yang sangat lengkap. Upper West sangat memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini agar lebih efektif dan efisien, serta memikirkan kebutuhan pebisnis jangka panjang. Beragam fasilitas dihadirkan untuk memberikan kemudahan dalam berwirausaha, salah satunya melalui program Microsoft for Startups Founders Hub. "Melalui kolaborasi dengan Microsoft akan sangat mendukung para pebisnis untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya di dalam satu tempat dengan daya infrastruktur yang canggih. Kami akan terus mendukung akselerasi startup lokal untuk membuka potensi mereka agar dapat menjadi game-changer di masa depan," ujar Director Upper West James Widjaja.

Chief Technology Officer for Digital Natives and Startups Microsoft Indonesia, Makka Kesuma, menjelaskan pihaknya menyambut baik kolaborasi dengan Sinar Mas Land melalui proyeknya yakni Upper West dalam memberdayakan lebih banyak startup potensial di Indonesia. Dalam program Microsoft for Startups Founders Hub, para startup leaders nantinya akan mendapatkan beragam akses manfaat berupa teknologi dan tools dari Microsoft serta mitra. Beragam akses ini serta sumber daya lain yang disokong oleh Microsoft dapat digunakan oleh masing-masing startup untuk menjalankan bisnisnya sampai empat tahun.

Dalam kesempatan itu, Partner Living Lab Ventures Bayu Seto menambahkan pihaknya berharap program ini dapat meningkatkan entrepreneur-entrepreneur baru. "Program ini memberikan cukup banyak benefit kepada entrepreneur baru dimana mereka mendapatkan dukungan teknologi dari Microsoft yang sudah bekerja sama dengan LLV sebelumnya. Ini juga sejalan dengan misi Living Lab Ventures yaitu mendukung peningkatan ekonomi digital kreatif di Indonesia. Kami harap akan banyak startup-startup baru yang tumbuh di Upper West ini."

Upper West merupakan pengembangan mixed-use pertama yang berlokasi sangat strategis di CBD BSD City, menggabungkan lifestyle ground, SOHO, apartemen, dan loft living yang saling terintegrasi dalam satu kawasan. Proyek ini dikembangkan oleh perusahaan konsorsium gabungan antara Sinar Mas Land dan PT Dwijaya Karya yang telah berpengalaman dalam membangun proyek premium. Saat ini, progres pembangunan Upper West telah mencapai tingkat 9. Konstruksi Upper West dikerjakan oleh TATA Kontraktor yang merupakan salah satu kontraktor di Tanah Air yang sangat mengutamakan kualitas premium dan ketepatan waktu pembangunan.

Upper West akan memberikan kenyamanan untuk mendapatkan bagi seluruh penghuninya dalam satu atap. Semua fasilitas yang ada di Upper West dihadirkan untuk memberikan kemudahan dalam berwirausaha dan menunjang interaksi antarpenghuni, sehingga akan menciptakan ekosistem komunitas yang dapat saling berkolaborasi yang menguntungkan bagi semua pihak. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain Creator Room untuk para pembuat konten, Communal Kitchen & Experimental Resto bagi para penggiat kuliner, Experience Lounge untuk mengadakan event dan meeting, dan fasilitas lainnya seperti Collaborative Space, Day Care Center, Nature and Retreat Terrace, Games Room, Barbeque Pavilion, Wellness and Yoga Terrace, Fitness Center, Infinity Pool, Refreshment Room, dan Sky Pods. (RO/Z-2)