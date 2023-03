Netflix Siapkan Lebih dari 100 Gim Mobile

NETFLIX menambahkan kesenangan baru pada paket langganannya beberapa tahun lalu berupa gim mobile gratis. Awalnya, portofolio gim mobile Netflix sangat sedikit, namun layanan streaming ini melakukan akuisisi dan baru-baru ini mencapai kesepakatan dengan banyak pengembang.

Mengutip Phone Arena, pada pengumuman terbarunya, Netflix diperkirakan melakukan pertaruhan besar pada aspek khusus ini. Namun, sejumlah pihak menilai menghadirkan lebih gim gratis untuk pelanggan tidak akan memudahkan Netflix dalam meyakinkan lebih banyak konsumen untuk berlangganan layanannya.

Kendati demikian, Netflix dinilai berencana untuk meraih keuntungan dari upayanya, sehingga mengumumkan bahwa lebih dari 100 gim baru akan ikut memeriahkan perpustakaan gim layanan streaming miliknya, yang sebelumnya hanya berjumlah 55 gim.

Menurut Netflix, sebanyak 40 gim mobile baru dijadwalkan akan dirilis pada akhir tahun ini, sedangkan sebanyak 70 judul gim mobile saat ini tengah dikembangkan, berkolaborasi dengan mitranya.

Selain itu, studio yang baru-baru ini diakuisisi Netflix tengah mengembangkan 16 judul gim mobile anyar dan akan ditambahkan ke perpustakaan setelah proses pengembangan selesai. Secara total, Netflix berencana untuk menambahkan sekurangnya 126 judul gim mobile baru ke perpustakaannya.

Artinya, Netflix berpeluang untuk meluncurkan judul gim mobile baru tersebut pada setiap bulannya dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, Netflix juga mengungkap bahwa salah satu gim paling banyak dimainkan miliknya saat ini adalah Too Hot to Handle: Love is a gim.

Gim tersebut berbasis pada acara kencan tanpa skrip populer yang ditayangkan Netflix bertajuk Too Hot to Handle. Ini dinilai turut menjadi alasan gim tersebut populer di kalangan pengguna ponsel mobile.

Netflix diprediksi akan merilis judul besar untuk layanan di smartphone paling lambat pada akhir bulan ini, seperti Terra Nil dan Might Quest: Rogue Palace milik Ubisoft. Keduanya dijadwalkan untuk dirilis pada tanggal 28 Maret dan 18 April mendatang.

Pada tahun depan, Netflix mengonfirmasi bahwa waralaba Monument Valley ikonik akan tersedia ke seluruh pelanggan secara gratis. (Medcom/Z-N)