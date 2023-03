Penghasilan Tambahan sebagai Affiliate Marketer Indosat dan Zeals Asia

PANDEMI covid-19, yang saat ini telah menjadi endemi, mengakibatkan terbentuknya berbagai kebiasaan baru sebagai adaptasi yang dilakukan hampir seluruh lapisan masyarakat, salah satunya ialah beraktivitas secara daring. Seiring dengan bergesernya aktivitas konvensional ke digital, transformasi digital dianggap hal penting yang kehadirannya tidak dapat dihiraukan, termasuk oleh para pelaku UMKM. Menurut Kominfo, saat ini tercatat 21 juta UMKM dari total 64 juta UMKM memanfaatkan teknologi digital. Namun demikian, mengutip dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM masih kesulitan memanfaatkan platform digital seperti media sosial untuk berjualan. Kurangnya pengetahuan dalam penggunaan platform digital menjadi kendala utama.

Tidak hanya UMKM, masyarakat umum juga memanfaatkan teknologi digital untuk menambah penghasilan, salah satunya media sosial. Riset Katadata pada 2022 mencatat bahwa media sosial merupakan platform paling sering diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi sebesar 73%. Maka dari itu, tak heran jika media sosial kerap dijadikan wadah bagi masyarakat guna mencari ladang pencaharian, beberapa di antaranya ialah content creator dan affiliate marketer.

Untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia pascapandemi, kolaborasi Zeals Asia dengan Indosat Business ditandatangani bersama oleh CEO & Founder Zeals Asia, Tommy Teguh Susetio, dan SVP-Head of Enterprise Business Marketing Indosat, Linggajaya Budiman, pada Senin (20/3) untuk membina dan menyejahterakan UMKM dengan menjadi wadah bagi mereka untuk dapat memasarkan produk secara digital, memiliki kesempatan untuk lebih dikenal, hingga mendapatkan revenue yang lebih besar. Tidak hanya diperuntukan bagi UMKM, Zeals Asia bersama Indosat Business juga memiliki misi agar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat merasakan kemudahan di era digital untuk mendapatkan penghasilan tambahan secara pribadi.

Program affiliate marketing dari Zeals Asia ialah salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan hingga jutaan rupiah setiap bulan, baik bagi para pelaku UMKM maupun perorangan. Selain mudah digunakan, program affiliate marketing hanya membutuhkan modal relatif kecil seperti penggunaan kuota data. Bahkan pengguna tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali jika ingin mencobanya dengan memanfaatkan fasilitas WiFi publik.

Dengan ekosistem pemasaran digital yang terintegrasi, memungkinkan para pelaku UMKM untuk mengembangkan strategi kampanye yang efektif bersama dengan solusi tepat untuk kebutuhan pelanggan. Di saat yang bersamaan, program ini memungkinkan perorangan yang bergabung sebagai affiliate marketer untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk-produk Indosat dan membagikan tautan ke jaringan pertemanan melalui media sosial. Untuk setiap produk yang terjual, affiliate marketer akan mendapatkan komisi penjualan yang besarannya bervariasi setiap produk. "Kolaborasi kali ini memungkinkan semua orang bisa mendapatkan penghasilan tambahan hingga jutaan rupiah tiap bulan dengan mudah. Hari ini akan menjadi awal dari perjalanan kita bersama. Some people dream of success, we make it happen!" ujar Tommy Teguh Susetio dalam keterangan tertulis, Selasa (21/3). (Z-2)