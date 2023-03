Bantu Bersihkan Rumah, Tineco Hadirkan Tiga Model Vacuum

RAMADAN dan Hari Raya Idul Fitri segera datang. Salah satu aktivitas yang mesti dilakukan yaitu membersihkan rumah. Dalam menjaga kebersihan rumah, kini kita dibantu sejumlah peralatan untuk meringankan beban pekerjaan tersebut. Karenanya, Tineco menambah model terbaru untuk lini produk mereka yaitu 2 vacuum basah, Floor One S7 Pro dan iFloor 2, serta 1 vacuum kering, Pure One Air Pet yang berbodi ringan.

"Floor One S7 Pro akan menjadi seri flagship dan paling canggih dari Tineco. Peningkatannya ada dari sisi baterai yang sekarang hingga 40 menit, edge cleaning yang sekarang bisa menjangkau sisi kiri dan kanan, dan fitur andalan smooth drive," ujar Kevin Sunaryadi, CEO Mazuta Group, distributor tunggal Tineco di Indonesia.

Smooth drive merupakan peningkatan dari fitur terdahulu, Auto Drive, yang memberi daya dorong saat vacuum digerakkan maju. Dengan smooth drive, Floor One S7 Pro tak hanya memberi bantuan saat didorong, tetapi juga saat ditarik. Hasilnya, mengoperasikan Floor One S7 Pro terasa lebih ringan lagi.

Tineco juga menyegarkan lini entry-level mereka. Kali ini, iFloor 2 diperkenalkan menjadi penerus model perdana. Model iFloor 2 akan membawa fitur Auto Drive yang absen pada produk sebelumnya. "Harapannya agar semua konsumen bisa merasakan teknologi Tineco yang benar-benar memudahkan pekerjaan rumah," ujar Kevin.

Itu berbeda dengan Pure One Air Pet sebagai vacuum kering yang memiliki keunggulan pada teknologi tangle-free. Fitur khusus pada model tersebut mencegah bulu dan rambut tersangkut pada sikat vacuum. Ini cocok untuk konsumen yang memiliki peliharaan di rumah. Menurut Kevin, banyak konsumen yang mengeluh jika sikat vacuum mereka sering tersangkut rambut dan bulu anabul.

Berat motor Pure One Air Pet juga tergolong ringan, hanya 1,2 kilogram. Hal ini menjadikannya vacuum teringan di antara seluruh produk Tineco. Hal ini guna menjawab keinginan konsumen terhadap vacuum ringan dan tidak melelahkan jika digunakan untuk waktu yang lama.

Floor One S7 Pro akan dijual di harga Rp12.990.000, iFloor 2 Rp3.190.000, dan Pure One Air Pet Rp4.290.000. Konsumen yang tertarik, bisa melakukan pembelian di website resmi Tineco Indonesia (tineco.id) atau di Official Store Tineco di Tokopedia, Shopee, TikTok Shoop, Lazada, dan Blibli. Ada diskon dan promo menarik selama periode launching dan Ramadhan. (RO/Z-2)