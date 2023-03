SAP SE Perbarui Solusi Manajemen Data Lewat SAP Datasphere

HINGGA saat ini, mengakses dan menggunakan data yang terletak di sistem dan lokasi yang berbeda di seluruh penyedia cloud, vendor data, dan sistem di lokasi, menjadi tantangan yang kompleks.

Pelanggan harus mengekstrak data dari sumber asli dan mengekspornya ke lokasi pusat, kehilangan konteks bisnis penting di sepanjang jalan dan menangkapnya kembali hanya melalui proyek teknologi informasi khusus dan upaya manual yang berkelanjutan.

Melihat fakta itu, SAP SE, perusahaan perangkat lunak dunia, mengumumkan kemitraannya dengan perusahaan data dan AI Collibra NV, Confluent Inc., Databricks Inc. dan DataRobot Inc. mengenalkan solusi SAP Datasphere.

“Dengan pelanggan SAP menghasilkan 87% dari total perdagangan global, data SAP adalah salah satu aset bisnis perusahaan yang paling berharga dan terkandung dalam fungsi terpenting organisasi, mulai dari manufaktur hingga rantai pasokan, keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya,” kata Juergen Mueller, Chief Technology Ofcer dan anggota Dewan Eksekutif SAP SE.

Ia menjelaskan, solusi itu untuk membantu mitra bisnis SAP melakukan langkah selanjutnya dalam mengintegrasikan data SAP dengan data non-SAP dari aplikasi dan platform pihak ketiga dengan mudah dan membuka wawasan serta pengetahuan yang sepenuhnya baru untuk membawa transformasi digital ke tingkat yang lebih tinggi.

SAP Datasphere memungkinkan pelanggan untuk membangun arsitektur struktur data bisnis yang dengan cepat memberikan data yang bermakna dengan konteks bisnis dan logika utuh.

Ini adalah generasi berikutnya dari solusi SAP Data Warehouse Cloud yang memungkinkan para data profesional untuk memberikan akses yang dapat diskalakan ke data bisnis yang sangat penting.

Dengan pengalaman terpadu untuk integrasi data, katalogisasi data, pemodelan semantik, pergudangan data, data federation, dan virtualisasi data, SAP Datasphere memungkinkan para profesional data untuk membantu mendistribusikan data bisnis yang sangat penting dengan konteks bisnis dan logika yang dipertahankan di lanskap data organisasi mereka.

SAP Datasphere dibangun di atas SAP Business Technology Platform (SAP BTP), yang mencakup kemampuan keamanan perusahaan yang kuat, seperti keamanan basis data, enkripsi, dan tata kelola.

Tidak diperlukan langkah atau migrasi tambahan untuk pelanggan SAP Data Warehouse Cloud yang sudah ada, yang akan mendapat manfaat dari fungsionalitas SAP Datasphere baru di lingkungan produk mereka.

Fungsionalitas baru mencakup pembuatan katalog data yang secara otomatis menemukan, mengelola, dan mengatur data. Replikasi data yang disederhanakan untuk mengirimkan data dan pembaruan konstannya secara real-time dan pemodelan data yang disempurnakan yang menjaga kekayaan konteks bisnis data dalam aplikasi SAP.

Kemampuan integrasi aplikasi tambahan yang menghubungkan data dan metadata dari solusi cloud dari SAP ke SAP Datasphere telah direncanakan. (Ant/Z-5)