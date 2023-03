Jadi Official Retail Seller Samsung, Blibli bikin Tim FOMO Mudah Dapatkan Samsung Galaxy S23 Series

PELUNCURAN ponsel idaman terbaru dengan spesifikasi unggulan kerap menjadi momen yang dinanti para pecinta gadget. Bahkan, antrean mengular sering dijumpai di hari peluncuran demi mendapatkan first-hand experience sebagai pemilik gadget kekinian.

Dikenal sebagai tim FOMO (Fear of Missing Out), segmen ini semakin bertumbuh di Indonesia, di mana mereka tidak mau ketinggalan tren yang sedang happening untuk menikmati a little luxury dan cheap thrills.

Bagi konsumen dan tim FOMO yang tidak sempat melakukan pre-order kabar baiknya, kini sudah bisa mendapatkan Galaxy S23 Series 5G secara langsung di Blibli yang merupakan Official Retail Seller dari Samsung.

Pada Rabu (1/3), semua model Samsung Galaxy S23 Series 5G telah tersedia di seluruh jaringan omnichannel Blibli, baik website dan aplikasi, maupun gerai toko fisik Blibli Store dan Toko Tukar Tambah.

Menyasar segmen ini, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) memberikan kemudahan bagi tim FOMO untuk tetap up-to-date dan jadi yang pertama memiliki gadget dan elektronik keluaran terbaru melalui fitur Tukar Tambah dan 2 Jam Sampai. Hal ini pun berlaku untuk tipe terbaru Samsung Galaxy S23 Series 5G yang hari ini resmi meluncur di Indonesia.

Samsung Galaxy S23 Series 5G yang mengusung kamera hingga 200MP dan optical zoom 10x, peningkatan teknologi Nightography untuk foto dan video yang lebih baik di malam hari, hingga prosesor canggih Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy dengan segera menjadi ponsel incaran di Blibli saat masa pre-order.

Hal ini menunjukkan bagaimana tim FOMO tak mau ketinggalan untuk menikmati kamera canggih untuk kualitas konten terbaik di tiap momen serta performa powerful untuk produktivitas hingga gaming yang lebih lancar. Selain itu, penggunaan bahan ramah lingkungan menjadikan smartphone ini produk Samsung yang paling ramah lingkungan. Kaca daur ulang serta film PET akan menonjolkan eksterior ponsel, sementara kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang akan menjadikannya teman yang baik bagi bumi.

“Blibli sebagai Samsung Official Retail Seller turut menggelar promo menyambut kehadiran Samsung Galaxy S23 dengan menghadirkan yang serta pasti lewat jaminan 100% produk orisinil, pengiriman cepat 2 Jam Sampai, serta menyediakan layanan Tukar Tambah untuk harga terbaik dengan proses yang praktis. Pelanggan mulai hari ini dapat membeli Samsung Galaxy S23 Series 5G dengan harga lebih terjangkau lewat fitur Tukar Tambah yang tersedia online lewat aplikasi dan website, serta secara offline di 50 gerai toko fisik Blibli Store dan Toko Tukar Tambah yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Wisnu Iskandar, Executive VP Trade Partnership Gadget & Electronics Blibli

Dengan fitur Tukar Tambah, pelanggan bisa melakukan tukar tambah ponsel lama dengan proses yang cepat dan pengantaran barang yang dapat diandalkan. Pelanggan bisa menikmati pengalaman Pasti Puas, Pasti di Blibli berkat keuntungan dari cicilan 0%, jaminan 100% orisinal, pilihan produk yang lengkap, ekstra potongan harga, dan gratis antar-jemput barang.

Menariknya, peluncuran Samsung Galaxy S23 5G di Blibli didukung opsi 2 Jam Sampai bagi pelanggan yang sudah tidak sabar untuk memiliki ponsel impiannya tersebut untuk sampai ke tangannya dengan menjamin keamanan pengiriman berkat pengemasan yang aman dan kurir in-house terpercaya.

Selain itu, fitur Tukar Tambah dengan produk yang 100 persen orisinil dari Blibli juga hadir untuk membuat pelanggan lebih hemat dengan cara menukarkan gadget lamanya, yang pastinya turut mendorong konsumsi yang bertanggung jawab. Selamat tinggal pada tumpukan gadget lama di rumah.

Bagi pelanggan yang ingin memberikan perlindungan lebih terhadap Galaxy S23 Series 5G impiannya, Blibli telah melengkapi Tukar Tambah dengan layanan bliProteksi yang melindungi smartphone dan alat elektronik lainnya dari berbagai jenis kerusakan dan kejadian tak terduga.

Perlindungan dari bliProteksi berlaku selama 12 bulan setelah barang tiba dengan kompensasi perbaikan hingga 100% dari harga barang maupun penggantian unit.

Demi memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan, Blibli juga telah menyiapkan berbagai benefit di setiap pembelian Galaxy S23 Series 5G. Pelanggan bisa mendapatkan cashback hingga Rp1.500.000, paket perlindungan Samsung Care+ senilai Rp899.000, serta bonus casing seharga Rp499.000.

Selain itu, untuk pelanggan online Blibli juga menyediakan merchandise eksklusif dari MPL Indonesia (Mobile Legends Profesional Liga Indonesia) bagi pelanggan yang melakukan pembelian Galaxy S23 Series 5G.

“Dengan kemudahan yang ditawarkan, fitur Tukar Tambah ini menjadi solusi dari Blibli sebagai omnichannel commerce dan lifestyle platform terintegrasi dan terpercaya dalam menghadirkan pengalaman retail yang lebih baik dan bisnis yang berkelanjutan bagi pelanggan. Ke depan, Blibli akan terus mengembangkan berbagai fitur lainnya untuk kemudahan pelanggan,” Tukas Wisnu. (RO/OL-7)