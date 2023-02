Aplikasi Now by BCA Life Manfaatkan Peluang Perkembangan Digital

PERKEMBANGAN digital dan kebiasaan pengguna menggunakan internet memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Karenanya, muncul inovasi berupa Now by BCA Life sebagai one stop life solution yang menghadirkan berbagai fitur unggulan wajib seperti informasi produk asuransi jiwa, pembelian asuransi secara online, serta layanan akses informasi dan manfaat polis.

Ada pula fitur Polismu yang memungkinkan nasabah melakukan perubahan data secara real-time online guna kenyamanan akses terhadap layanan BCA Life dalam genggaman gawai. Selain itu, kelebihan fitur Polismu membantu pengguna untuk melakukan klaim asuransi hanya menggunakan Now dari telepon seluler secara online di mana pun dan kapan pun.

Jika pengguna memerlukan perhitungan perencanaan keuangan jangka panjang, Now by BCA Life menawarkan fitur Kalkulator Uangmu. Melalui fitur ini, pengguna dapat menghitung kebutuhan keuangan jangka panjang, seperti perhitungan dana masa pensiun, pendidikan anak, hingga asuransi jiwa jika terjadi risiko yang di luar dugaan.

Tak hanya kemudahan tersebut yang ditawarkan, aplikasi itu juga menyuguhkan fitur ActiveNow yang terbagi dalam dua aktivitas, yaitu Body and Mind. Fitur Body memiliki fokus untuk memungkinkan penggunanya dapat hidup lebih sehat dengan panduan berolahraga yang dilengkapi video tutorial sesuai rencana latihan yang diinginkan, mulai dari latihan ringan, pembentukan badan, menurunkan berat badan, hingga meningkatkan daya tahan.

Sedangkan fitur Mind untuk memberikan manfaat bagi penggunanya agar dapat meningkatkan ketenangan mental dan kesehatan jiwa. Fitur ini menyajikan beragam panduan meditasi, mindful activity, teknik pernapasan yang baik, dan artikel-artikel menarik lain yang berhubungan dengan kedamaian guna menciptakan suasana pikiran dan hati yang lebih tenang.

Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO) BCA Life Christine Setyabudhi mengatakan peluncuran aplikasi Now merupakan bentuk konsistensi pihaknya dalam mewujudkan transformasi digital di berbagai lini. "Melalui Now kami ingin semakin dekat dengan para nasabah maupun masyarakat umum dalam memberikan solusi perlindungan jiwa terpadu dan lengkap hanya dengan melalui genggaman tangan. Kami juga berharap dengan fitur yang ada pada aplikasi ini, pengguna dapat menjaga pola hidup agar tetap sehat dengan beragam panduan olah raga dan kesehatan mental yang tersedia," ujar Christine dalam keterangan tertulis, Minggu (26/2).

Aplikasi layanan Now diluncurkan di sela-sela event BCA Expoversary 2023 yang merupakan pergelaran tahunan sebagai wadah one stop services. Nasabah bisa menikmati bunga spesial KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), dan KSM (Kredit Sepeda Motor), serta berbagai solusi perbankan dan keuangannya di dalam satu tempat. Sebelumnya, pada 16 Februari lalu BCA Life bekerja sama dengan induk usahanya BCA juga meluncurkan asuransi secara digital dengan produk asuransi jiwa MyGuard. (OL-14)