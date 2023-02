Kolaborasi Blue Power Technology-DigitalOcean Bantu Transformasi Digital UMKM Lewat Cloud Computing

BLUE Power Technology (BPT) dan DigitalOcean berkolaborasi menyediakan solusi cloud computing yang lebih terjangkau untuk Small Medium Business (SMB)/UMKM di Indonesia, yang memungkinkan SMB mempercepat transformasi digital mereka dan menjadi lebih kompetitif di persaingan pasar nasional dan global.

Dalam ekonomi digital, teknologi dapat membantu pelaku bisnis UMKM agar dapat bekerja lebih cepat dan lebih pintar dari sebelumnya.

Hasil survei PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia yang bertajuk “The Impact of Cloud Computing on the Indonesian Economy” terungkap bahwa responden dari segmen usaha kecil dan menengah merasakan dampak positif dari penggunaan layanan cloud computing terhadap pendapatan mereka. Penggunaan layanan cloud mendorong peningkatan pendapatan SMB sebesar 20% atau lebih.

“Dengan menjadi mitra strategis bagi DigitalOcean di Indonesia, kami ingin membantu akselerasi transformasi digital bagi SMB di Indonesia. Pandemi telah menunjukkan betapa pentingnya digitalisasi dan perluasan kemampuan digital untuk Small Medium Business (SMB).” Ujar Erwin Urip, Presiden Direktur Blue Power Technology.

Digitalisasi merupakan bagian penting bagi UMKM dalam membentuk ekonomi digital di masa depan dan membangun bisnis yang lebih kuat pasca pandemi.

Erwin menjelaskan, teknologi informasi dan komunikasi, termasuk teknologi cloud computing, menawarkan peluang dan pilihan kepada SMB untuk mengelola bisnis mereka di saat krisis.

"Kami memahami bahwa pasar cloud terus bertumbuh dan akan semakin besar di tahun-tahun mendatang. SMB perlu memanfaatkan hal ini dengan menggunakan cloud computing untuk mengembangkan dan membangun daya saing bisnis mereka. Dengan layanan cloud computing dari DigitalOcean dan dukungan BPT pada SMB dapat lebih menghemat biaya dan waktu, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara lebih fleksibel dan inovatif,” imbuh Erwin.

UMKM merupakan salah satu tumpuan perekonomian Indonesia. Menurut YCP Solidiance white paper “Road to Recovery: Post Pandemic Business Outlook in Southeast Asia,” Indonesia memiliki pertumbuhan dan nilai ekonomi internet (digital) tertinggi di Asia Tenggara dan UMKM berkontribusi pada PDB sebesar 61%.

Melihat hal tersebut, transformasi digital masih perlu dipercepat agar UMKM dapat melakukan transformasi dan inovasi digital ke dalam operasi dan layanan mereka.

“DigitalOcean berkomitmen untuk membantu Small Medium Business (SMB) di seluruh dunia”, ujar Karl Renneker, DigitalOcean Director of Global Partnerships Development.

Melalui kerja sama dengan Blue Power Technology, lanjut Karl, UMKM di Indonesia akan mendapatkan akses ke infrastruktur cloud yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka secara spesifik, sederhana, hemat biaya, dan dapat diandalkan.

"Kami yakin dengan kerjasama ini, kami dapat memberdayakan pengusaha dan bisnis generasi baru dalam perjalanan cloud mereka," katanya.

Bersama DigitalOcean, BPT menyediakan sumber daya yang luas untuk membantu UMKM dalam mengembangkan praktik-praktik cloud dan memberikan layanan cloud. Kemitraan ini akan membantu meningkatkan adopsi cloud computing di antara UMKM dan menjadi bagian dari perjalanan transformasi digital mereka.

"Pada akhirnya, SMB akan memiliki kesempatan untuk memperluas cakupan operasi mereka dan bersaing di pasar global," pungkas Karl. (RO/OL-7)