A Space for the Unbound, Gim Lokal Teratas di Steam

SATU lagi gim buatan pengembang lokal meraih popularitas di ranah global. Kali ini gim berjudul A Space for the Unbound garapan Mojiken Studio dan Toge Productions berhasil menduduki peringkat teratas di platform Steam.

Gim tersebut langsung meraih popularitas sejak hari pertama dirilis pada 19 Januari lalu. A Space for the Unbound bahkan sempat mengisi tiga posisi teratas kategori new & trending. Hingga saat ini, respons para pengguna Steam terhadap gim tersebut juga masih sangat positif.

"Ini adalah sebuah permainan genre petualangan dengan seni elemen piksel yang berlatarkan kehidupan rural Indonesia di akhir tahun 90-an," bunyi keterangan yang termuat pada steampowered.com, Kamis (19/1).

Dua siswa sekolah menengah menjadi karakter utama gim tersebut, yakni Atma dan Raya. Mereka diceritakan sebagai remaja dengan kekuatan supernatural. Kekuatan yang datang secara tiba-tiba tanpa pernah mereka duga. Kekuatan tersebut ternyata mengancam keselamatan dan eksistensi mereka sebagai manusia.

Dari sana, petualangan keduanya bermula. Mereka harus berupaya mencari tahu dan memecahkan misteri tentang kekuatan itu. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan di tengah ancaman berakhirnya dunia.

Selain keseruan petualangan keduanya mencari jati diri, gim tersebut juga memiliki sisi humanis yang hadir dari perjalanan kedua tokoh melawan depresi, kecemasan, dan hubungan persahabatan keduanya.

Kepopuleran gim tersebut bahkan sampai menarik perhatian banyak media asing.

"Video gim yang merajai peringkat atas selama ini kebanyakan dari AS, Eropa, dan Jepang. Itu membuat kebanyakan kita hanya terbiasa dengan nuansa gim dengan latar belakang kultur mereka. Kehadiran A Space for the Unbound menghadirkan suasana dan nuansa baru yang belum begitu familier, tetapi menyegarkan," bunyi ulasan dari theguardian.com, Kamis (26/1).

Selain cerita, petualangan, dan latar belakangnya yang sangat menggambarkan kehidupan rural Indonesia, hal lain yang paling banyak dipuji dari gim itu ialah musik-musik pengiringnya. Mojiken Studio dan Toge Productions menggunakan beberapa genre musik tradisional sebagai soundtrack seperti musik keroncong.

"Saya tidak menyangka petualangan supernatural Atma dan Raya di Indonesia akhirnya bisa dinikmati banyak orang. Saya harap kalian mau mencoba memainkannya, merasa senang, dan mendapatkan hal bermanfaat dari perjalanannya," ujar kreator dan ilustrator Mojiken Studio, Dimas Novan, dalam Instagram-nya, @hal_sacchi, Kamis (19/1).

A Space for the Unbound dapat dibeli dengan harga sekitar Rp300 ribu. Gim ini tersedia dalam versi bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Korea, Brasil, Portugis, dan Mandarin. Gim ini bisa dimainkan lewat berbagai perangkat, mulai PC, Nintendo Switch, Playstation, dan Xbox.

Sementara itu, sebelum namanya melambung berkat A Space for the Unbound, Mojiken Studio dan Toge Productions juga telah beberapa kali menarik atensi pencinta gim global.

Gim buatan Toge Productions, Coffee Talk Episode 2, berhasil meraih penghargaan kategori best storytelling di ajang SEA Game Awards 2022. Pada ajang yang sama, gim tersebut juga meraih penghargaan kategori best visual arts award.

Sementara itu, gim When the Past was Around buatan Mojiken Studio juga berhasil meraih beberapa penghargaan. Di antaranya, kategori best audio pada ajang Indie Game Award 2020. (Pro/M-2)