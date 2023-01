Tab For You Hadir di Twitter Versi Desktop

TWITTER mulai menyediakan tab For You pada halaman utama media sosial itu untuk versi desktop.

Melalui akun @TwitterSupport, Sabtu (14/1), platform mikroblog itu mengumumkan tab For You dan Following sudah bisa diakses untuk Twitter versi desktop.

"Kalian bisa berganti dengan mudah antara For You dan Following di web," cicit @TwitterSupport.

Baca juga: Musk Janji akan Mundur Sebagai CEO Twitter Jika Sudah Ada Penggantinya

Twitter, pekan lalu, mengumumkan tampilan baru untuk aplikasi versi iOS, pada laman utama, kini terdapat tab For You dan Following menggantikan tab home dan cuitan terbaru (latest).

"Mulai hari ini di iOS, geser antartab untuk melihat cuitan yang direkomendasikan For You atau cuitan dari akun-akun yang Anda 'Ikuti (Following)," cicit Twitter, Rabu (11/1).

Sementara untuk versi Android, Twitter mengatakan tab For You dan Following akan segera menyusul.

Saat ini, tampilan aplikasi Twitter untuk Android masih menggunakan versi lama, terdapat empat tab yaitu home, pencarian, notifikasi, dan pesan. (Ant/OL-1)