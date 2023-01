Manfaatkan Media Sosial, Olympic Berhasil Edukasi Masyarakat

Hadir sejak 1983, Olympic dikenal sebagai merek furnitur terkemuka di Indonesia. Eksistensinya di ranah digital pun mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat yang menjadikan produknya sebagai produk pilihan. Dari beragam produk yang dimiliki, beberapa produk seperti sofa dan matras menjadi pilihan konsumen di ranah digital.

Keterpilihannya dibuktikan dengan namanya membanjiri ranah internet dengan ribuan ulasan. Produknya juga laris terjual di platform marketplace dan mendapatkan reviu dengan rating rata-rata 4,9. Berkat capaian tersebut, Olympic baru-baru ini berhasil menyabet penghargaan Brand Choice Award For Home & Living untuk kategori sofa dan matras. Penghargaan bergengsi yang dihadirkan oleh Infobrand.id bekerja sama dengan Tras N Co Indonesia itu berlangsung secara virtual pada akhir tahun lalu.

Vice Marketing Director Olympic Group Veronica Marcella mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan dunia digital semakin meningkat. Bahkan kini setiap hari kegiatan manusia tidak lepas dari sentuhan digital. Pihaknya menyadari pentingnya dunia digital dan telah menerapkan digital marketing sebagai salah satu strategi dalam berkomunikasi dan dekat dengan pelanggan. Karenanya, popularitas di dunia digital menjadi poin yang tidak kalah penting untuk meningkatkan brand awareness dan brand image.

Kegiatan digital yang menjadi poin fokus Olympic ialah aktivitas yang relevan dan disukai oleh audiens. Aktivitas konten marketing yang sering digunakan untuk menarik minat pelanggan untuk engage dengan brand dan aware dengan produk dari brand. "Aktivitas konten marketing tersebut dilakukan di platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, bahkan website. Konten-konten tersebut bisa memberi informasi, menginspirasi, menghibur, dan mengakomodasi kebutuhan konsumen terhadap furnitur yang dikemas secara menarik," ujar Veronica Marcella dalam keterangan tertulis, Senin (9/1).

Olympic semakin dekat dengan konsumen dan bertahan menjadi Top of Mind brand furnitur di Indonesia. Kelebihan dari digital juga dapat dikenal oleh masyarakat secara luas tidak terbatas oleh letak geografis. Tentu dengan brand awareness yang meningkat dan inovasi produk yang berkualitas diharapkan berdampak pada penjualan dari perusahaan. Untuk meningkatkan popularitas Olympic melakukan berbagai strategi, salah satunya dengan meningkatkan strategy online to offline dan offline to online. Kedua hal saling berkaitan satu sama lain dan sudah tidak terpisahkan. Kegiatan-kegiatan promosi di market offline yang dibooster menggunakan media digital juga efektif meningkatkan kepuasan pelanggan. Mengikuti tren-tren digital dengan berkolaborasi dengan KOL juga efektif meningkatkan popularitas brand. (OL-14)