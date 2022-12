Perlengkap Ekosistem Startup, WGSH Gandeng Indogen Capital

BELUM lama ini venture builder asal Indonesia, PT Wira Global Solusi Tbk (WGSH), menjalin kerja sama kemitraan dengan PT Digital Nusantara Perkasa sebagai konsultan dan representatif dari IndoGen Capital. IndoGen Capital ialah perusahaan modal ventura yang berdiri sejak 2016 dan mengucurkan 30 investasi yang tumbuh dan berkembang berkat pendampingan IndoGen Capital.

Salah satu investasi itu ialah Carsome, perusahaan startup yang kini menyandang status unicorn (valuasi lebih dari satu miliar dolar AS). IndoGen Capital juga penyandang gelar sebagai The Best Startup Accelerator 2021 versi CNBC dan berinvestasi ke berbagai sektor ekonomi Digital, seperti Shipper (aggregator logistik) hingga industri game online melalui tim E-sport Evos Esports.

Direktur Utama WGSH Edwin Pramana mengatakan dengan kerja sama ini pihaknya bukan hanya mendapatkan mitra pendanaan, tetapi juga dukungan dalam sisi analisa startup yang masuk program accelerator milik WGSH dan mendapatkan perkenalan para startup rintisan baru yang memiliki prospek yang bagus. "Startup yang bagus dan dapat memberikan valuation multiple tendensinya dicari oleh investor, bukan sebaliknya. Dengan menjadi bagian dari komunitas Venture Capital, kami mendapatkan kesempatan untuk ikut berinvestasi ke startup-startup yang performanya baik dan juga pastinya mempunyai pertumbuhan valuasi yang sehat," ujar Edwin dalam keterangan tertulis, Rabu (15/12).

Pada kesempatan lain, Direktur PT Digital Nusantara Perkasa Chandra Firmanto juga berharap mendapatkan kerja sama yang sama-sama menguntungkan dengan WGSH. "WGSH memiliki keunikan karena mereka memiliki kapasitas programmer yang besar sehingga dapat mendukung pengembangan aplikasi para startup. Selain itu, kami dapat belajar satu sama lain melalui pengalaman mereka di pasar modal." (OL-14)