Sicepat Manfaatkan Fitur Social Commerce TikTok Shop

SICEPAT Ekspres resmi menjalin kerja sama dengan TikTok sebagai mitra logistik untuk fitur social commerce, yaitu TikTok Shop. Perjanjian kerja sama yang telah dimulai sejak 16 November 2022 ini dilandasi oleh meningkatnya volume transaksi TikTok Shop sebagai salah satu platform aktivitas jual beli online yang kini semakin diminati oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Populix di 2022, TikTok Shop menjadi salah satu platform social commerce dengan pengguna terbanyak, yaitu 46% dibanding platform lain. Data ini menunjukkan bahwa TikTok Shop memiliki potensi pasar yang prospektif bagi Sicepat yang berkomitmen untuk menjadi mitra bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Chief Commercial Officer Sicepat Ekspres Imam Sedayu Pusponegoro menyampaikan bahwa TikTok Shop menjadi salah satu partner social commerce dengan kriteria pasar yang sama dengan perusahaan. Hal ini semakin mendukung terjalinnya kerja sama Sicepat sebagai mitra logistik TikTok Shop.

"Dari segi positioning, TikTok Shop sangat cocok dengan target market Sicepat yaitu generasi muda atau kelompok milenial. Melihat tingginya antusiasme generasi muda yang berbelanja online melalui TikTok Shop, kami optimistis kehadiran Sicepat sebagai mitra logistik di TikTok Shop dapat menjadi pilihan pengiriman terbaik bagi customer," jelas Imam dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).

Chief Executive Officer Sicepat Ekspres The Kim Hai menambahkan bahwa pihaknya optimistis menyambut potensi pertumbuhan volume pengiriman paket dari terjalinnya kerja sama mitra logistik dengan TikTok Shop. "Sejalan dengan komitmen untuk dapat terus menjadi pilihan ekspedisi terbaik bagi UMKM, kami melihat potensi besar TikTok Shop yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Kami menargetkan Sicepat dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan tambahan volume pengiriman hingga ratusan ribu paket per hari melalui transaksi TikTok Shop," ujar The Kim Hai. (OL-14)