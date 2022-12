Permintaan Akses Internet Meningkat Pesat setiap Tahun

PERMINTAAN akses internet di Indonesia terus meningkat pesat setiap tahun. Meski saat ini sudah masuk di era post pandemic, kebutuhan akses internet akan terus melekat menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat.

Itu disampaikan E. Kurniawan selaku VP Marketing Management Telkom Indonesia dalam forum Digital Telco Outlook 2023, Jakarta, belum lama ini. "Data dari IndiHome, pemakaian internet dengan menggunakan jaringan fiber optic mencapai 60 petabyte atau 60 juta gigabyte setiap hari dengan device connected 183 juta. Customer behaviour ini tidak berubah saat pandemic dan pasca pandemic. Artinya, masyarakat sudah masuk digital lifestyle bahwa kebutuhan internet menjadi sesuatu yang dibutuhkan," papar Kurniawan.

Kurniawan pun mengatakan pihaknya pun optimistis industri telekomunikasi akan tetap naik dan menjadi bagian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Perluasan area fix broadband tetap akan dilakukan pada 2023 di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya KTI, Kalimantan, Sumatra, dan Jawa Barat. Di samping market demand yang masih tinggi, ini juga menjadi salah satu misi IndiHome untuk memberikan kesetaraan akses digital sebagaimana ditekankan Pak Jokowi di G20 lalu."

Secara layanan internet di Indonesia, ranking speed nasional akan terus meningkat seiring program New High Speed Same Price (New HSSP), yaitu menaikkan kecepatan pelanggan eksisting sesuai berdasarkan harga yang dibayarkan pelanggan menjadi di atas 40 Mbps sampai ke 300 Mbps. Pelanggan IndiHome dengan segmen bervariasi dengan tujuan penggunaan berbeda akan dimanjakan dengan lima layanan Add On yaitu Ultra Wifi, Streamax, Upload Booster, IH Eazy, Speed on Demand.

Ultra Wifi adalah solusi perluasan coverage wifi (lebih dari 60 meter) bagi pelanggan IndiHome atau WMS berupa penambahan perangkat di lokasinya dengan experience seamless roaming ketika berpindah ruangan dan kemudahan dalam mengoperasikan. Sedangkan Upload Booster merupakan Add-on yang dapat mendukung dan mendorong (boost) aktivitas pelanggan yang memerlukan bandwidth besar dalam berinternet, khususnya untuk upload, dengan cepat dan stabil. Streamax (Streaming Maximal) merupakan layanan Add-on dari IndiHome untuk meningkatkan layanan streaming yang maksimal tanpa nge-lag dan buffering. Sedangkan New HSSP meningkatkan kecepatan paket internet minimal 30 Mbps untuk pelanggan setia tanpa ada biaya tambahan.

Terkait dengan layanan connectivity, IndiHome akan menyasar dua segmen besar yaitu low affordability market dan high-end market dengan paket Jitu untuk low affordability dan high speed internet sampai dengan kecepatan 300 Mbps untuk segmen lebih tinggi. Keduanya akan ditawarkan dengan harga sangat kompetitif dan bersahabat. IndiHome juga sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan perusahaan, para kreator, maupun entitas lain. (RO/OL-14)