Konsisten Dukung Cashless Society, Virgo Raih Google Play Best of 2022

KOLABORASI platform pembayaran, Virgo dengan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) lewat fitur Top Up Kembalian, yaitu memungkinkan pelanggan Alfamart untuk melakukan pembayaran dengan uang tunai dan mengubah kembalian uang tunai ke dalam bentuk uang elektronik saldo Virgo, diganjar penghargaan oogle Play Best of 2022 untuk kategori Aplikasi Harian Terbaik (Best of Everyday Essentials).

Chief Commercial Officer (CCO) PT Capital Net Indonesia (Virgo) Viko Gara mengatakan, penghargaan itu, merupakan perwujudan konsistensi pihaknya dalam meningkatkan kepedulian sekaligus membantu masyarakat dalam bertransaksi cashless.

"Sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam program pemerataan cashless society," katanya usai menerima penghargaan di acara Google 4 ID Jakarta

Viko menambahkan, penghargaan tersebut juga menjadi salah satu pencapaian sekaligus pengakuan bagi Virgo khususnya dalam menciptakan produk finansial sehari-hari yang berguna dan membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi pembuktian Virgo mendapat tempat di hati masyarakat, dan Virgo dapat menjalankan kemitraan yang sangat baik dengan mitra kami, Alfamart.

Ia menegaskan, pencapaian itu tidak lepas dari kerja sama dengan dengan Alfamart, yang memiliki lebih dari 17.000 gerai di Indonesia. Peluang Virgo masih terbuka lebar karena masih ada sekitar 60 juta pelanggan yang bertransaksi secara tunai.

"Dalam upaya membantu pemerataan cashless society di seluruh lapisan masyarakat, kami yakin dengan kerja sama ini kami dapat berkontribusi untuk tercapainya cashless society di Indonesia. Saldo Virgo dari kembalian belanja pun dapat dimanfaatkan untuk belanja kembali di gerai yang menyediakan layanan pembayaran QRIS, pembelian produk digital dalam aplikasi (in-app biller), dan lain sebagainya," ujarnya.

Pencapaian itu, lanjut Viko, tidak lantas membuat Virgo merasa puas diri, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk meraih mimpi Virgo dalam upaya membantu pemerataan cashless society di seluruh lapisan masyarakat dan menjadi jembatan untuk SPICA (Still Pay in Cash) beralih ke layanan keuangan dan produk finansial yang lebih luas.

Marketing Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Ryan Alfons Kaloh mengatakan, pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan Virgo dalam mewujudkan gelombang baru menuju cashless society di Indonesia, khususnya di kota-kota lapis 2 dan 3 yang adaptasi transaksi digitalnya masih lebih lambat dibanding kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta.

“Dengan jaringan gerai yang luas dan terpercaya, kami optimistis bersama-sama dengan Virgo dapat mendukung program pemerintah mempercepat terbentuknya cashless society di Indonesia. Saldo Virgo dari kembalian receh pun dapat dimanfaatkan untuk belanja kembali, di mana pelanggan Alfamart bisa membelanjakan saldo Virgonya di gerai Alfamart maupun melalui aplikasi Alfagift,” ujar Ryan. (RO/OL-7)