HUT Ke-5, CoinEx Berbagi Hadiah kepada Para Pengguna Setianya

CRYPTO exchange terkenal di dunia, CoinEx, akan merayakan hari jadi kelimanya tahun ini, yang akan diadakan pada tanggal 24 Desember, tepat satu hari sebelum natal, dan akan mengadakan perayaan untuk dirayakan bersama para pengguna.

Selama lima tahun terakhir, CoinEx telah mendapatkan pijakan di dunia kripto dan terus berkembang. Sebagai gantinya, lima tahun bukan hanya tonggak sejarah tetapi juga menandai awal dari petualangan baru.

Untuk berterima kasih kepada semua pengguna atas dukungan mereka yang berkelanjutan, CoinEx telah merencanakan serangkaian acara hadiah ulang tahun kelima dengan tema “To In5inity and Beyond, the Future With You.”

“Semua pengguna di seluruh dunia dipersilakan untuk menghadiri acara perayaan ulang tahun kelima kami, yang menampilkan hadiah besar dan hadiah luar biasa. Bersama-sama, mari akhiri tahun 2022 CoinEx dengan sempurna di sepanjang perjalanan kriptonya,” ujar Founder dan CEO dari CoinEx, Haipo Yang, dalam keterangan, Kamis (8/12).

Dalam acara tersebut, CoinEx akan bagi-bagi hadiah kepada para pengguna setia, seperti memenangkan hadiah token asli exchanger, CET.

Baca juga: Staker Token PINTU Dapat Nonton Gratis Live Streaming Pesta Bola Dunia 2022

Dari tanggal 9 sampai 16 Desember 2022, pengguna dapat mengikuti akun SNS CoinEx dan memposting foto hari jadi, seperti kue, lukisan dan lain-lain, atau doa ulang tahun untuk memenangkan hadiah hingga 5.000 CET.

“Adapun untuk mengetahui informasi lebih terperinci terkait acara itu, bisa melihatnya di akun Twitter resmi CoinEx, @CoinExIndonesia dan di Telegram, CoinEx_Official_Indonesia,” jelas Haipo Yang.

Selain itu, pengguna juga dapat bergabung dengan acara SNS CoinEx untuk memenangkan tiket ke pesta ulang tahun secara offline, yang akan diselenggarakan mulai tanggal 10 Desember sampai 11 Desember 2022.

“Di pesta offline, Anda dapat bertemu dengan sesama pengguna CoinEx untuk membahas pergerakan kripto dan menyampaikan kegembiraan ulang tahun kelima kami dengan suka cita,” tambah Haipo Yang.

Lebih lHaipo Yang mengatakan bahwa pengguna juga dapat berbicara dengan tim CoinEx melalui panggilan video dan mempelajari tentang rencana exchanger di masa mendatang.

Tidak hanya itu, dari tanggal 24 Desember 2022 sampai 8 Januari 2023, pengguna juga dapat memposting video hari jadi mereka bertema "To In5inity and Beyond, the Future With You" di platform SNS sesuai dengan persyaratan resmi dan memenangkan hadiah CET dalam jumlah besar.

Karena mendekati malam Natal, CoinEx juga menghadirkan acara Natal, berbagi hadiah hanya dengan memposting hadiah Natal terbaik yang telah mereka terima atau harapan Natal mereka di platform SNS sesuai dengan persyaratan resmi.

“Di saat yang sama, CoinEx juga akan membagikan hadiah uang tunai secara berkala di grup sosial media, serta akan membagikan NFT edisi terbatas dengan syarat tertenetu,” ujar Haipo Yang. (RO/OL-09)