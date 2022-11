Fujifilm Luncurkan Printer Smartphone 'Instax Square Link' di Indonesia

TREN fotografi di kalangan remaja sebagai alat ekspresi diri yang fashionable dan peningkatan tren penyimpanan foto dalam bentuk fisik, bingkai hingga album menjadi dua faktor pendorong berkembangnya pasar untuk kamera instan.

Pasar kamera cetak Instan di seluruh dunia diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 2,4% selama periode 2021 hingga 2029, mulai dari US$ 0,96 miliar pada tahun 2020.

Untuk merespon tren fotografi, hari ini Fujifilm, perusahaan terkemuka di bidang fotografi meluncurkan Instax Square Link dan Instax Square Link App di Indonesia. Bersamaan dengan peluncuran Instax Square Link dan Instax Square Link App, Fujifilm juga memperkenalkan kampanye “Go Beyond the Frame”.

Dalam keterangan, Senin (21/11), Presiden Direktur Fujifilm Indonesia, Masato Yamamoto menyampaikan,“Fujifilm telah hadir selama lebih dari 8 dekade memberikan produk berkualitas tinggi dan layanan beragam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan seiring dengan perubahan dan pergeseran zaman, sekaligus membantu kemajuan budaya fotografi."

"Sesuai dengan visi Fujifilm yaitu “Never Stop”, kami tidak akan pernah berhenti berinovasi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik," jelasnya.

"Kini, kami membawa inovasi terbaru yaitu Instax Square Link dan Instax Square Link App ke Indonesia. Bersama dengan peluncuran ini kami juga memperkenalkan kampanye “Go Beyond the Frame” yang bertujuan menginspirasi pengguna untuk selalu think outside the box dan menciptakan foto Instax yang unik,” terang Yamamoto.

Marketing Manager instax Fujifilm Indonesia, Rena R. Sari menjelaskan,“ Instax Square Link merupakan perangkat printer smartphone terbaru dari format Square yang dapat mencetak foto berbentuk persegi."

"IInstax Link Series dapat dihubungkan ke smartphone menggunakan Instax Square Link app dan koneksi Bluetooth," ucapnya.

"Setelah dihubungkan, pengguna dapat mencetak berbagai foto yang tersimpan dalam smartphone di mana saja dan kapan saja dengan hasil cetakan yang berkualitas tinggi. Instax Square Link ini dilengkapi dengan 3 fitur unggulan terbaru yaitu, Cetak foto dan cetak foto dari video dengan mudah, AR Print dan Instax Connect,” jelas Rena.

Fitur cetak foto dan cetak foto dari video ini sangat mudah dilakukan dengan bantuan instruksi penggunaan yang mudah dipahami.

Pengguna dapat memperbesar, mengecilkan atau merotasi image, menambahkan filter dan menyesuaikan kecerahan image yang akan dicetak dengan mudah. Video yang tersimpan dalam smarphone juga dapat diunggah ke aplikasi sehingga memudahkan untuk pemilihan frame yang akan dicetak.

Fitur AR Print memungkinkan pengguna mengekspresikan diri melalui foto dan membuat pesan bergambar yang penuh dengan kejutan dalam hasil cetakan.

Fitur AR Print dapat di akses melalui Instax Square Link app. Tersedia lima jenis efek dari fitur AR yaitu “Add special FX,” “Add Photo,” “Add Background,” “Add Doodle,” dan “Add Text.” Pengguna dapat menyimpan foto dalam format video ataupun still image, atau mengunggahnya di media sosial.

Fitur Instax Connect dalam Instax Square Link app dapat menambahkan tampilan chat message pada foto yang dapat disimpan pada smartphone ataupun dicetak.

Kemudian, pengguna dapat mengirimkan foto tersebut kepada kerabat ataupun keluarga yang juga dapat menambahkan tampilan chat message baru di bawah yang sudah ada. Fitur ini diharapkan dapat mendekatkan pengguna dengan kerabat dan keluarga tercinta.

Instax Enthusiast, Oubrey Aulia, menyampaikan,“Sebagai pengguna setia instax, saya sangat antusias dengan peluncuran Instax Square Link. Fitur AR Print dan fitur Instax Connect terbarunya juga sangat menarik karena memungkinkan pengguna untuk berkesperimen menggunakan berbagai efek yang ada dalam Instax Square Link app, menambahkan pesan personal dan membaginya langsung ke media sosial.

"Size yang compact juga memungkin saya membawa Instax Square Link kemanapun saya beraktivitas," kata Oubrey.

"Untuk hasilnya, kalian tidak perlu khawatir karena sudah dilengkapi dengan “Instax-Rich Mode" untuk menjadikan foto lebih berwarna dan "INSTAX -Natural Mode" untuk menghasilkan foto dengan efek yang lebih natural dan nada warna yang khas. Sangat praktis, unik, dan mudah digunakan,” jelasnya.

“Selain fitur-fitur unggulan tersebut, Instax Square Link juga memiliki beberapa fitur lain seperti Instax Camera, Editable Print, Sketch, Edit and Print, Save Image, Enhanced Quality Prints and Natural mode. Kunjungi IG @instaxindonesia atau website www.instax.id untuk informasi lebih lanjut mengenai Instax Square Link,” tutup Rena.

Instax Square Loink dalam dalam dua warna yang berbeda: Ash White dan Midnight Green dengan harga Rp 2,399.000,-. Sudah bisa dibeli mulai hari ini di showroom Fujifilm dan e-commerce terkemuka seperti, Blibli, Shopee, dan Tokopedia.

Di periode peluncuran ini, Fujifilm juga memperkenalkan Instax Square Album yang didapatkan secara free dengan pembelian Instax Square dengan warna yang senada.

Untuk melengkapi pengalaman mengedit foto instax, kalian dapat mendownload aplikasi Instax Square Link secara gratis di Google Play untuk ponsel Android dan App Store untuk iPhone. (RO/OL-09)