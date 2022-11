Messi, Neymar, dan Pogba Hadir di Call of Duty Mobile

PESEPAK bola dunia Lionel Messi, Neymar, dan Paul Pogba berkolaborasi dengan penerbit dan pengembang gim Garena untuk hadir di Call of Duty Mobile (CODM).

"Tidak hanya di atas lapangan hijau, kombinasi Neymar dan Leo Messi juga akan dipertemukan kembali di gim Garena Call of Duty: Mobile (CODM) dalam perayaan ulang tahun yang ke-3," kata Garena dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (16/11).

Messi merupakan salah satu pesepak bola terbaik yang ada dalam sejarah. Ia disebut-sebut sebagai The GOAT (Greatest of All Times) dan juga dianggap sebagai penerus dari legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona.

Sebagai pesepak bola, Messi berhasil mencatatkan tinta emas dengan memenangkan berbagai trofi bergengsi, baik itu sebagai individu dan juga sebagai tim. Tidak sedikit pula rekor yang telah ia pecahkan selama bermain sebagai pesepak bola profesional.

Di saat yang bersamaan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dengan daya tarik yang unik.

Salah satu manajer sepak bola legendaris, Arsene Wenger mengatakan Messi memiliki kualitas mental yang baik, kerendahan hati, dan merupakan team player. Meskipun ia sering dilanggar lawan-lawannya, ia tidak pernah bereaksi secara agresif.

Neymar dijuluki sebagai O Joia, yang berarti permata, oleh negara asalnya, Brasil, karena bakat istimewanya. Tidak hanya lincah, Neymar juga memiliki kemampuan mencetak gol dan mencatatkan assist di atas rata-rata.

Neymar merupakan salah satu pesepak bola terbaik di dunia saat ini, dan juga tercatat sebagai salah satu pemain termahal yang pernah ada.

Pesepak bola yang memiliki pergerakan indah seperti tarian samba, serta tendangan akurat nan tajam itu akan segera hadir di dalam game.

Salah satu gelandang tengah berbakat yang ada di dunia, Pogba, dijuluki sebagai Pogboom karena permainan dinamis yang ia perlihatkan di atas lapangan hijau dan juga tendangan super kencang yang bisa ia hasilkan.

Tidak hanya kuat dalam menyerang, Pogba juga memiliki pertahanan yang sangat solid. Ia memiliki tubuh yang kuat dan cepat, membuatnya menjadi sangat sulit ditaklukkan di setiap pertandingan.

Di CODM, Paul Pogba tentunya bisa membantu setiap rekan satu tim dengan pertahanan yang kuat, serta serangan yang tidak dapat diduga-duga.

Selain kehadiran tiga karakter megabintang di lapangan hijau tersebut, melalui kolaborasi kali ini Garena CODM juga menghadirkan tiga senjata khusus yang didesain sesuai dengan karakteristik mereka. (Ant/OL-1)