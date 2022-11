Teknologi Pemanas Air Ramah Lingkungan dengan Andalkan Tenaga Surya

PERNAH mendengar alat pemanas air bertenaga surya dengan teknologi tabung vacuum alias vacuum tubes solar water heater?

Teknologi ini sangat efektif bekerja dalam segala kondisi cuaca bahkan saat temperatur rendah dan berawan, menyerap energi matahari dengan sempurna dan menahan pembuangan panas (heat lost) hingga 99%.

Pemanas air bertenaga surya merupakan peralatan yang diimpikan masyarakat yang senang dengan energi bersih, energi baru terbarukan.

Energi matahari ini tersedia secara gratis apalagi di Indonesia yang berada di posisi khatulistiwa. Dengan inovasi, pemanas akan menyerap energi matahari secara maksimal, optimal menyimpan panas, air panas selalu tersedia di segala cuaca.

“Bagaimanapun posisi matahari, energi tetap jatuh lurus pada teknologi tabung vacuum dikarenakan permukaannya yang bulat melingkar. Ini meminimalisir pembuangan panas atau heat loss,” ungkap CEO PT Inti Sarana Adi Sejahtera (Inti Solar), Yoseph Chandra, dalam keterangan, Sabtu (12/11)

PT Inti Sarana Adi Sejahtera (Inti Solar) adalah produsen Inti Solar alat pemanas air tenaga matahari (solar water heater) terbaik di Indonesia, yang meraih Superbrands Award dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2021 dan 2022.

Penghargaan Superbrands Award 2022

Penghargaan Superbrands Award 2022 juga diterima Inti Solar dalam seremoni yang diadakan dalam acara Superbrands Gala Awards 2022, Jumat (11/11) malam di Hotel Le Meredien, Jakarta Pusat.

Sementara sebelumnya, Superbrand Award 2021 diterima Inti Solar pada 16 Desember 2021 di Hotel JW Marriott Jakarta.

Inti Solar sendiri merupakan pelopor teknologi tabung vacuum pertama di Indonesia, teknologi yang sudah dikenal baik di Jerman, negara-negara Eropa dan Amerika.

"Produk pemanas air bertenaga surya ini sudah banyak digunakan tempat-tempat yang membutuhkan air panas seperti di rumah kost, asrama, villa, penginapan, hotel, restoran, spa, rumah kencantikan, real estate, kolam renang dan lainnya," kata Yoseph.

Dijelaskan, dalam teknologi tabung vacuum, setiap tabung vacuum terdiri dari dua tabung kaca yang membentuk lapisan.

Lapisan tabung dalam dilapisi dengan lapisan penyerap terbaik Nano Absorber Layer yang menyerap energi matahari dengan sempurna dan menahan pembuangan panas.

Teknologi ini sangat efektif menyerap energi matahari dikarenakan bentuk permukaannya yang melingkar sehingga dimanapun posisi matahari berada dari pagi hingga sore, area penyerapan panas energi matahari akan selalu sama tegak lurus dengan tabung vacuum.

Teknologi tabung vacuum Inti Solar bekerja berdasarkan fenomena ‘Thermosiphon’ yaitu konveksi alamiah dimana air panas pada kemiringan tertentu akan bergerak ke atas sementara air dingin akan bergerak ke bawah.

"Hal tersebut dikarenakan massa jenis air panas lebih kecil dari pada massa jenis air dingin. Semakin banyak tabung vacuum, semakin banyak sumber panasnya, sehingga proses pemanasan air jauh lebih cepat dan lebih merata," jelasnya.

Penghargaan lain yang diterima Inti Solar sebelumnya masuk nominasi dalam acara BizX 5 Apri 2022 di Planet Hollywood - Las Vegas, Amerika Serikat (AS) sebagai Best Manufacturer, Best Comeback or Turnaround Business, Best Retailer.

Yoseph menjelaskan, raihan penghargaan ini merupakan apresiasi kepada Inti Solar sebagai Top #1 solar water heater di Indonesia, dengan pengalaman di bidang pemanas air tenaga matahari sejak tahun 1960, dan menjadi pelopor tabung vacuum pertama di Indonesia sejak 1997.

“Kami berterima kasih kepada masyarakat yang mempercayakan pilihannya kepada Inti Solar. Penghargaan ini memacu kami untuk terus menjadi yang terdepan dalam inovasi produk superior quality solar water heater dan service excellence,” ucap Yoseph.

Saat ini Inti Solar memiliki lima cabang di Indonesia, yaitu Jakarta, Tangerang – Serpong, Bandung, Surabaya, dan Bali yang baru diresmikan 6 Oktober 2022 lalu. (RO/OL-09)