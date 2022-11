Sharp Luncurkan Smartphone 5G dengan Berbagai Keunggulan Jepang

DI tengah perekonomian yang lesu, terutama akibat penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022, pasar smartphone menurun hingga minus 10% dibandingkan dengan 2021. Namun pasar telepon genggam masih menunjukkan performa penjualan yang baik sekitar tiga juta unit per bulan. Ini sebagian besar disumbangkan smartphone kategori harga Rp3 juta-Rp3,5 juta.

Melihat peluang tersebut, Sharp Indonesia meluncurkan line-up terbaru Aquos Smartphone V6 5G Iga series. Mengusung sistem operasi android, smartphone besutan terbaru Sharp ini memiliki resolusi kamera 50 megapiksel dengan ukuran layar 6,6 inci dan dibenamkan teknologi 5G guna mengikuti tuntutan kecepatan dalam telekomunikasi modern.

President Direktur PT Sharp Electronics Indonesia Shinji Teraoka menerangkan bahwa pengambilan nama Iga bukanlah tanpa alasan. Iga ialah kota di prefektur Mie, Jepang, yang merupakan asal dari ninja tokoh heroik Jepang yang memiliki kekuatan khas berupa kecepatan. "Konsep ninja menjadi latar belakang peluncuruan V6 5G Iga Series karena memiliki kecepatan dalam beroperasi seperti layaknya seorang ninja," ujar Shinji.

Mau tahu fitur yang dibenamkannya? Simak tulisan di bawah ini.

Teknologi 5G

Berselancar internet, streaming, gaming, video call tanpa hambatan dengan 5G mode ganda dengan jaringan NSA untuk meningkatkan bandwidth data. Memiliki jaringan maksimum melalui output 2,69 Gb/s dan dibekali dengan antena Omni 360° di setiap sisi smartphone membuat Anda terhubung dengan penerimaan sinyal 5G yang stabil setiap saat.

V6 5G Iga series pun dibekali prosesor MediaTek 700 merupakan chip 5G pertama yang memiliki fitur konektivitas 5G yang dapat menghemat daya sebesar 28% dari generasi sebelumnya hingga mampu mendukung tampilan layar hingga 90 Hz guna memastikan performa tampilan terlihat mulus. Selain itu prosesor ini dapat mendukung performa kamera hingga 64 megapiksel.

Resolusi kamera

Smartphone itu memiliki 50 MP AI Triple Camera. Pertama, Sharp membenamkan kamera belakang dengan resolusi 50 megapiksel guna menghasilkan gambar dan video kualitas tinggi. Kamera kedua (depth camera) memiliki resolusi 2 megapiksel yang mampu mengukur jarak antara latar belakang dengan objek yang difokuskan agar dapat menghasilkan gambar bokeh. Kemudian kamera ketiga (macro camera) memilliki fungsi menangkap gambar secara jelas meski pengambilan gambar dilakukan dengan jarak jauh serta kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel membuat swafoto anda makin menarik.

Daya baterai

Dengan kapasitas baterai 5.000 mAh, smartphone V6 5G Iga Series mampu beroperasi lebih lama menemani kesibukan sepanjang hari atau hanya ingin berselancar internet dengan kecepatan 5G di mana pun berada. Smartphone ini semakin sempurna dengan dukungan PD 15 W yang mampu mengisi baterai dengan sangat cepat (fast charging).

Layar lebar

Luas layarnya sebesar 6,6 inci akan menambah kenyamanan saat melakukan streaming, bermain gim, maupun membaca. Memiliki rasio aspek 20:9 dengan rasio jarak layar ke tubuh sebesar 90%, smartphone V6 5G Iga series dibekali resolusi HD 1612 X 720 hingga menghasilan kecerahan dan ketajaman warna.

Tingkat sampling sentuh 180 Hz menghasilkan kemampuan layar untuk berinteraksi dengan pengguna secepat kegiatan yang dilakukan pada layar. Kecepatan penyegaran adaptif 90 Hz mampu memberikan kecepatan refresh yang lebih tinggi untuk membuat setiap frame tampil maksimal. Kecepatan refresh layar dapat menyesuaikan secara otomatis dengan variasi dari 60 hingga 90 Hz menyesuaikan kenyamanan tampilan untuk menghemat masa pakai baterai.

Kapasitas penyimpanan

Memiliki RAM 4GB dengan penyimpanan internal sebesar 128 GB, smartphone V6 5G Iga series pun memiliki slot penyimpantan micro SD sampai dengan 1 TB.

Ketersediaan

Smartphone Aquos V6 5G IGA series dilempar ke pasaran dengan harga Rp3.499.000 tersedia dalam dua pilihan warna yaitu dark grey dan purple. Penawaran khusus diberikan selama masa peluncuran dimulai dari 11 November 2022-28 Februari 2023. Penawaran dapat ditemukan di kanal penjualan online seperti Sharp Mobile Official Store di Shopee, Tokopedia, dan Blibli, Cocorolife.id, serta dealer toko offline berupa eksklusif suvenir, earbud HP-TW10, dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah berwisata ke Desa Ninja Iga, Jepang. Tidak hanya itu selama masa promo Sharp mengadakan program trade-in untuk semua merek smartphone dengan kondisi apapun plus garansi panel pecah selama 6 bulan. Smartphone Head of Marketing Sharp Electronics Indonesia Ardy menargetkan penjualannya sekitar 5.000 unit per bulan. (RO/OL-14)