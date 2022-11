Dengan Teknologi iDrive, Vacuum Cleaner Tineco Meriahkan Ajang 11.11

VACUUM cleaner Tineco memiliki fitur paling menarik dari produk mereka ialah iDrive. Fitur ini mampu memberikan tenaga dorong saat vacuum digerakkan maju, tetapi tidak menambah beban saat digerakan mundur. Hasilnya konsumen tidak akan merasa lelah menggunakan vacuum lantara pengoperasiannya yang ringan.

"Selain itu, ada fitur iLoop yang otomatis mendeteksi kotoran dan menyesuaikan daya isap vacuum serta fitur pencucian kain pel otomatis," ujar Kevin Sunaryadi, CEO Mazuta Group selaku distributor resmi Tineco, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/11). Tineco memiliki berbagai jenis dan fungsi vacuum cleaner mulai dari vacuum basah untuk sapu, pel, dan penghisap cairan. Ada pula vacuum kering untuk menyapu dan menghisap debu serta vacum portable yang ringan dan mudah dibawa-bawa.

Saat kemunculan Tineco pada Februari 2021, produk dengan seri Floor One S3 sempat terjual sukses sebanyak 500 unit hanya dalam waktu 7 menit. Beragam tipe Tineco dibanderol mulai dari Rp1 juta-Rp8 juta. Sedangkan untuk produk best seller-nya yakni seri Floor One S3, dijual dengan harga Rp5,9 juta. Produk ini juga sudah terjual belasan ribu unit di berbagai market place dan e-commerce.

Kevin menjelaskan, faktor penyebab larisnya produk mereka di pasaran lantaran fitur iDrive yang tidak ada pada brand lain serta pengoperasian fitur yang lebih terasa flawless. "After service kami juga sangat luas dengan 32 titik tersebar dari Sabang hingga Merauke serta customer service selalu aktif tujuh hari dalam seminggu. Produk kami juga tersedia di beberapa titik secara offline sehingga konsumen dapat langsung menguji performanya," ujar Kevin.

Menyambut Hari Belanja Nasional, Tineco akan memberikan potongan harga sampai 30% hingga free gift pada saat 11.11 di Shopee. "Alasan kami memilih Shopee karena Shopee mempermudah kami ketika ingin memberikan promo dan diskon kepada konsumen. Pembeli yang ingin mendapatkan produk Tineco secara online bisa melakukan pembelian melalui Shopee," ujar Kevin.

Tineco berawal dari perusahaan manufaktur vacuum cleaner dengan sejumlah merek besar di USA dan negara lain. Kini Tineco berkembang menjadi merek dan market leader di bidang vacuum cleaner. (OL-14)