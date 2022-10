Panasonic Luncurkan Camcorder Profesional Dukung Pengambilan Gambar Secara Live Lebih Baik, Ini Spesifikasinya

PRODUSEN elektronik, Panasonic meluncurkan camcorder 4K HC-X2 dan HC-X20 untuk pasar profesional dengan sensor tipe 1.0 (1.0 inci), yang menawarkan fitur dan kinerja penuh untuk membantu para profesional, tetapi tetap dengan keseimbangan bobot yang baik untuk kemudahan videografi berita, wawancara, dan acara.

Camcorder itu dibekali kemampuan ekspansi untuk mengantisipasi pasar camcorder genggam, dengan lensa terintegrasi yang dapat diadaptasi ke kondisi mana pun secara cepat, tanpa harus digantikan oleh kamera dan smartphone SLR digital.

HC-X2/X20 menawarkan performa optik yang tidak akan melewatkan subjek apa pun dengan berbagai fitur seperti zoom optik 20x, sudut lebar 24,5mm untuk UHD dan FHD, AF presisi tinggi 4K dengan deteksi wajah baru dan presisi yang lebih tinggi, 5-Axis HYBRID O.I.S.+, LCD kecerahan tinggi, dan masih banyak lagi.

Untuk perekaman video, camcorder mendukung perekaman video internal 4:2:2 10-bit 4K 30p/25p dan codec HEVC dengan efisiensi tinggi terbaru. Camcorder ini juga dilengkapi dengan berbagai format perekaman untuk pilihan terbaik termasuk gerakan super lambat sampai dengan 120/100 fps FHD dan VFR 4K (2 hingga 60 fps) yang memungkinkan jangkauan luas pada ekspresi video.

Selain itu, terdapat berbagai fitur seperti tampilan simultan pada monitor LCD dan EVF, Triple Manual Rings, terminal input audio XLR 2-Channel, filter ND, slot kartu SD ganda, pengambilan gambar unlimited, Wi-Fi, dan banyak lagi untuk memenuhi berbagai kebutuhan di bidang produksi video profesional.

Untuk model kelas atas, HC-X2 dilengkapi dengan Mode Gamma HLG dan V-log 13-stop untuk digunakan dalam produksi konten video HDR 4K, yang diperkirakan akan menjadi tren di masa mendatang. HC-X2 juga mendukung koneksi langsung ke terminal Ethernet dan output SDI/HDMI simultan dan dilengkapi dengan kemampuan live streaming HD dan mendukung berbagai protokol streaming.

Head of AV Product Marketing PT Panasonic Gobel Indonesia Agung Ariefiandi mengatakan, Camcorder HC-X2 dan HC-X20 merupakan langkah LUMIX untuk terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan berupaya memenuhi keinginan konsumen saat ini melalui berbagai inovasi teknologi bermutu tinggi. Hal ini dilakukan untuk membuat masyarakat mendapatkan pengalaman terbaik di hidupnya sesuai tagline Panasonic saat ini Live Your Best.

“Kami ingin pengguna setia LUMIX merasakan kenyaman dan kemudahan yang dihadirkan dari kecanggihan fitur-fitur Camcorder HC-X2 dan HC-X20, bahkan camcorder ini sangat cocok digunakan pada acara gathering dan kegiatan streaming berita skala medium, yang dapat digunakan untuk membangun alur kerja profesional, dan sebagai camcorder untuk wawancara atau acara independen berskala kecil” tutur Agung.

Agung menjelaskan, lensa terintegrasi camcorder menawarkan zoom 20x optik yang luar biasa dan berkisar dari sudut lebar 24,5mm* hingga tele 490mm. Untuk fitur i-ZOOM bisa mencapai 24x pada resolusi 4K, dan 32x pada FHD. Sistem Lensa 4-Drive menggerakkan keempat kelompok lensa secara independen, sehingga mencapai zoom optik 20x dan ukuran bodi yang ringkas.

Kecepatan pemfokusan yang unggul, stabilitas, dan performa pelacakan untuk 4K dan Full-HD dicapai berkat Face Detection AF/AE, bersama dengan penggerak lensa fokus. Face Detection AF/AE memberikan pemfokusan yang tepat dan pencahayaan yang memadai untuk subjek. Selain itu, subject tracking dengan color recognition dapat diaktifkan hanya dengan menyentuh panel LCD yang memungkinkan pelacakan yang lebih tepat.

Untuk mode UHD dan FHD, selain OIS (Optical Image Stabilization), Electronic Image Stabilization beroperasi untuk mendeteksi dan memperbaiki handshake dalam 5 axis, termasuk mencegah keburaman pada saat merekam handheld. Hal ini memberikan koreksi yang kuat dalam kondisi yang tidak stabil, seperti pemotretan sudut rendah dan sudut tinggi.

Baca juga : Resmi Diluncurkan, Xiaomi Redmi A1 Dibanderol dengan Harga Rp1 Jutaan

Sistem Ball O.I.S. mengurangi gesekan pada bagian drive, mencapai koreksi yang rumit bahkan untuk handshake amplitudo yang kecil. Proses tersebut menghasilkan gambar yang indah dengan penekanan handshake walau pada zoom optik tinggi hingga 20x.

Di sisi lain, Sensor MOS tipe 1,0 (1,0 inci) (kira-kira 15,03 megapiksel) mampu merekam pada UHD (3840 x 2160) tanpa memotong dan menawarkan kedalaman bidang yang moderat dan keseimbangan yang sangat baik antara kualitas gambar dan sensitivitas. Format file dapat dipilih dari MOV (QuickTime), MP4, dan AVCHD yang mudah digunakan.

Camcorder mendukung berbagai bit rate dan format untuk memenuhi kebutuhan professional, dan mampu melakukan perekaman internal UHD hingga 29,98p/25p dan FHD hingga 59,94p/50p dalam kualitas tinggi 4:2:2 10-bit. Saat ditetapkan untuk perekaman 10-bit, camcorder dapat menghasilkan output HDMI 4K 60p/50p 4:2:2 10-bit, sehingga memungkinkan pengambilan kualitas gambar yang tinggi dengan perekam eksternal.

"Perekaman HEVC terbaru juga sangat efisien (LongGOP/10-bit 4:2:0/MOV) karena mampu merekam UHD 59,94p/50p pada bit rate tinggi 200 Mbps, selain format file MOV, MP4, dan AVCHD," jelas Agung.

HC-X2 dilengkapi dengan mode pemotretan HLG (Hybrid Log Gamma), salah satu standar yang terkait dengan HDR. Selain itu, ia mendukung V-Log, yang juga tersedia pada kamera bioskop Panasonic VARICAM dan kamera mirrorless LUMIX, dengan menyediakan 13 stop of latitude. Apabila dikombinasikan dengan kamera yang kompatibel dengan V-log, gradasi warna memberikan gambar yang seragam saat pascaproduksi.

Fungsi Super Slow Motion merekam gambar HD dengan kecepatan tinggi 120 fps (59,94 Hz)/100 fps (50 Hz) untuk memberikan efek gerak lambat. HC-X2/X20 juga dilengkapi dengan fungsi perekaman 4K(UHD)VFR (variable frame rate) yang memungkinkan perubahan frame rate dari 2 menjadi 60/50 fps. Hal ini memungkinkan pengguna menghasilkan video kreatif dan ekspresif menggunakan teknik seperti overcranking untuk efek gerakan lambat dan undercranking untuk efek gerakan cepat.

Pada seri HC-X2, terdapat Ethernet untuk live streaming yang lebih stabil, dan HC-X20 juga dapat dihubungkan ke LAN berkabel dengan menggunakan adaptor Ethernet USB (yang dijual terpisah).

"Streaming FHD yang kompatibel dengan RTSP/RTP/RTMP/RTMPS memungkinkan koneksi langsung dan live streaming konser, acara olahraga, berita terbaru, dll. langsung ke platform seperti Facebook, YouTube, dll. juga memungkinkan untuk merekam saat streaming," imbuh Agung.

HC X-2 dilengkapi Monitor LCD 3,5 inci yang memiliki resolusi tinggi sekitar 2.760k titik, dua kali lipat lebih banyak dari model sebelumnya, dan mewujudkan visibilitas yang sangat baik bahkan di bawah sinar matahari yang cerah dengan kecerahan dua kali lipat dibandingkan dengan model sebelumnya. Panel sentuh elektrostatik juga meningkatkan operabilitas saat memilih menu.

"Karena viewfinder yang dapat dimiringkan sebesar 2.360K-dot bersamaan dengan output LCD, gambar yang direkam juga dapat dikonfirmasi dalam monitor LCD sewaktu melihatnya pada EVF, sehingga meningkatkan efisiensi kerja," pungkas Agung. (RO/OL-7)