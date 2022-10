Ini Tips Pengembangan IT bagi Institusi agar Lebih Optimal dalam Digitalisaai

DALAM penyelesain sebuah proyek berbasis teknologi informasi (IT) perlu bagi seorang project manager mengetahui cara yang tepat untuk realisasi project IT tersebut. Tentu saja dengan adanya cara yang tepat akan membuat realisasi proyek lebih optimal dan efektif.

Untuk menyelesaikan sebuah project IT memang memerlukan rencana yang matang agar dapat selesai sesuai dengan target. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan untuk menyusun sebuah rencana yang tepat dalam realisasi project IT.

Gunakan teknologi yang fleksibel dan tepat sesuai project

Pemilihan perangkat baik lunak maupun keras adalah tips pertama yang perlu diperhatikan. Mengetahui tujuan dari produk yang akan dihasilkan adalah salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan teknologi seperti apa yang akan dipakai.

Pastikan seluruh anggota tim kompatibel menjalankan proyek

Tips yang kedua adalah membentuk sebuah tim yang kompatibel dan berorientasi pada target produk agar bisa menghasilkan output sesuai yang direncanakan sebelumnya. Salah satu cara untuk membentuk tim yang sesuai dengan kebutuhan proyek, dapat dengan menggunakan IT outsourcing.

Akan tetapi, jika bingung harus mencari tenaga ahli yang terpercaya dan benar-benar memberikan layanan terbaik untuk pengembangan proyek. Saat ini, telah banyak perusahaan yang memilih menggunakan IT outsourcing dalam pengembangan project mereka.

Salah satu perusahaan penyedia IT outsourcing adalah Coding Collective. Perusahaan asal Indonesia yang memiliki orientasi pekerjaan setara pada level Internasional.

Coding Collective menyediakan tim profesional IT untuk yang ingin menerapkan IT outsourcing ke dalam proyek ITnya. Seluruh tenaga ahli yang bergabung ke Coding Collective telah melalui proses rekrutmen yang ketat sehingga cocok untuk berbagai proyek IT..

Tim Coding Collective juga bisa menyesuaikan tim developer kapan saja sesuai dengan project goal yang sudah ditentukan. Di sisi lain, terpenting, biaya yang dikeluarkan selama pengerjaan project akan jauh lebih terjangkau karena hanya perlu membayar biaya resource project saja.

"Sehingga tidak perlu khawatir dalam memilih tim developer di Coding Collective karena selalu memprioritaskan kenyamanan dan kebutuhan konsumen," tulis Coding Collective dalam keterangannya.

Coding Collective dapat membantu perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor dan tingkatan, mulai dari startup hingga korporasi multinasional untuk merekrut IT professional yang tepat dan terbaik.

"Hal ini karena di samping kemampuan para teknisi yang sudah terjamin kualitasnya, kami juga selalu memperhatikan soft skill yang dimiliki seperti nilai sikap, etika, komunikasi, pendidikan, dan kemahiran dalam bahasa, sehingga bisa merekrut tenaga ahli IT dari kategori role Developers, Infrastructure, Cloud dan Security, serta Data dan Analytics," imbuh Coding Collective.

Coding Collective juga bisa membantu software development. Tenaga ahli dan tim yang bergabung dalam Coding Collective telah mempelopori pengembangkan produk baru, AI/ML, Cloud initiative, dan solusi Multi-Platform untuk perusahaan teknologi.

"Dengan fokus kami dalam membentuk teknisi IT yang berkualitas dan mampu bersaing di level internasional, kami menjamin seluruh tenaga ahli yang dikuratori memiliki pengalaman yang luas dalam menyediakan solusi untuk membantu software development dalam strategi bisnis, perencanaan, dan konsultasi," tambah Coding Collective.

Rancangan pusat data dan penyimpanan data yang tepat.

Tips terakhir yang perlu diperhatikan adalah penyimpanan data pada project kamu. Setiap pengembangan project IT tentunya tidak terlepas dengan yang disebut data dan informasi. Perlunya perancangan secara matang terkait bagaimana penyimpanan dan pengamanannya adalah hal yang harus ada pada rencana pengembangan sejak awal.

Selain itu, penerapan layanan pemulihan bencana atau biasa disebut disaster recovery adalah hal lain yang perlu diperhatikan saat pengembangan maupun setelah produk siap digunakan.

Dengan menerapkan tips tersebjt, realisasi dari project IT yang sedang fikerjakan akan lebih mudah serta optimal. Dalam menjalankan project akan jauh lebih mudah lagi apabila bekerja sama dengan penyedia layanan IT. (RO/OL-7)