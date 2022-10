Binance Umumkan Dewan Penasihat Global Untuk Perkuat Regulasi Terkait Kripto

PLATFORM bursa kripto, Binance mengumumkan pembentukan Dewan Penasihat Global (GAB) baru, yang terdiri dari para pakar terkemuka dalam kebijakan publik, pemerintahan, keuangan, ekonomi, dan tata kelola perusahaan.

Dewan Penasihat Global, yang diketuai oleh mantan Senator AS dan Duta Besar AS untuk Tiongkok, Max Baucus, baru-baru ini bertemu di Paris, Prancis. Tujuan dewan ini adalah untuk memberi Binance saran terkait beberapa masalah regulasi, politik, dan sosial paling kompleks yang dihadapi industri kripto seiring industri ini tumbuh dan berkembang dengan cepat.

“Selama lima tahun terakhir, Binance telah berada di garis depan dalam merintis dunia baru dan menarik di balik kripto, blockchain, dan Web3,” ujar pendiri dan CEO Binance Changpeng Zhao.

"Dalam kurun waktu tersebut, kami telah menangani berbagai masalah kompleks yang tidak banyak diketahui. Kami telah mempertahankan fokus kami dalam memberikan solusi kepatuhan yang melindungi kepentingan pengguna kripto, sambil menjaga tingkat inovasi yang bermanfaat secara sosial. GAB merepresentasikan langkah besar berikutnya dalam perjalanan kami untuk berbagi manfaat keuangan modern dan blockchain dengan seluruh dunia" imbuhnya.

Baucus menjelaskan, dari semua teknologi yang berpotensi menciptakan disrupsi positif, dunia kripto, blockchain, dan Web3 adalah salah satu yang paling menarik dan paling menjanjikan.

"Itulah alasan saya senang dapat berpartisipasi dalam membentuk Dewan Penasihat Global Binance dan membawa keahlian kolektif yang tak tertandingi untuk mengatasi masalah kompleks dengan hasil yang positif secara sosial," katanya.

Binance memanfaatkan pengalaman dan keahlian kolektif GAB yang tak tertandingi untuk memberi manfaat bagi pengembangan industri yang berkelanjutan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan masalah regulasi dan kepatuhan terberat dan paling sensitif yang dihadapi kripto, blockchain, dan Web3.

"Kami selalu mengutamakan pengguna kami, dan prinsip ini telah memandu kami secara efektif selama pertumbuhan besar penuh semangat dalam lima tahun terakhir," kata Zhao.

Ia menjelaskan, dengan GAB, Binance meningkatkan kemampuan untuk mengelola kompleksitas peraturan dengan memanfaatkan tingkat keahlian tertinggi yang tersedia di mana pun di dunia.

"Kolaborasi antara Binance dan para pakar terkemuka di GAB ini merupakan bukti komitmen kami terhadap kepatuhan, transparansi, dan hubungan kolaboratif dengan para regulator di dunia seiring mereka mengembangkan peraturan yang tepat di seluruh dunia," tuturnya

Daftar anggota GAB meliputi:

1. Max Baucus (Amerika Serikat). Mantan Duta Besar AS untuk Republik Rakyat Tiongkok; Mantan Senator AS Montana; Mantan Ketua Komite Senat Keuangan

2. Ibukun Awosika (Nigeria) Ketua Wanita Pertama, First Bank of Nigeria; Pendiri, grup The Chair Center; Ketua, Dewan Penasihat Nigeria, untuk Investasi Berdampak dan Konvensi tentang Integritas Bisnis; Anggota Gugus Tugas Internasional G7 untuk investasi berdampak; Penulis beberapa buku

3. HyungRin Bang (Korea). Penasihat Komite Kepresidenan Korea; Penasihat Humas/Komunikasi Kampanye Presiden Yoon Seuk-Yul tahun 2022; Mantan CEO, SoftForum Inc.; Mantan Direktur Eksekutif, Hyundai; Mantan Direktur Eksekutif, Samsung;

4. Bruno Bézard (Prancis). Mitra pengelola Cathay Capital; Mantan Penasihat Ekonomi Perdana Menteri Prancis; Mantan Kepala Perbendaharaan Prancis; Mantan CEO Badan Kepemilikan Saham Pemerintah Prancis

5. Leslie Maasdorp (Afrika Selatan). Wakil Presiden dan Chief Financial Officer New Development Bank. Mantan MD dan Presiden untuk Afrika Selatan di Bank of America Merrill Lynch. Mantan Wakil Ketua Barclays Capital. Mantan Penasihat Internasional untuk Goldman Sachs.

6. Henrique de Campos Meirelles (Brasil). Mantan Menteri Ekonomi, Mantan Presiden Bank Sentral Brasil, Mantan Ketua Dewan Direksi J&F, Mantan Anggota Dewan Direksi Azul Brazilian Airlines, Mantan Presiden, Bank Boston; Mantan Presiden Perbankan Global, Fleetboston Financial; Mantan anggota Dewan, Raytheon Corporation, Bestfoods dan Champion International. Mantan Anggota Dewan Lloyd's of London; Mantan Ketua Lazard Amerika.

7. Adalberto Palma (Meksiko). Anggota Dewan Kehormatan The Aspen Institute Meksiko; Mantan Penasihat Senior di Kepala Kantor Staf Presiden Meksiko; Direktur Pengembangan Bisnis di BEworksMX Consulting; Mantan Presiden CNBV; Ketua Pendiri The Center for Excellency in Corporate Governance. Direktur Independen Institute for Savings Protection; Presiden Bankers Trust Meksiko, Kolombia dan Venezuela; Managing Director Citibank Meksiko.

8. David Plouffe (Amerika Serikat). Ahli strategi Bisnis, Nirlaba, dan Politik; Penulis, Anggota Berbagai Direksi; Mantan Penasihat Senior Manajer Kampanye Presiden Obama di Gedung Putih

9.Christin Schäfer (Jerman). Pendiri dan Direktur Utama ac plus; Mantan Group Risk Operating Officer, Erste Group Bank; Mantan Kepala Global Solusi Kuantitatif, Deutsche Bank, Anggota Komisi Etika Data, Pemerintah Federal Jerman

10.Lord Vaizey (Inggris). Anggota Dewan Bangsawan Britania Raya; Mantan Menteri dan Anggota Dewan Rakyat

11. David Wright (Eropa). Ketua, EUROFI; Mantan Sekretaris Jenderal, IOSCO, Mantan Anggota Komisi Eropa; Wakil Direktur Jenderal Pasar Keuangan, Komisi Eropa.

