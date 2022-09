Moduit Sediakan Layanan Investasi Bagi Nasabah High Net Worth

PERKEMBANGAN informasi dan teknologi yang sangat pesat cenderung mempengaruhi perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi finansial, terutama masyarakat High Net Worth individual (HNWI) atau orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar.

Sebuah survei menyebut bahwa, saat ini sebagian besar transaksi finansial, termasuk produk keuangan golongan HNWI telah dilakukan secara online, baik lewat layanan perbankan maupun pada platform keuangan atau investasi digital terpercaya. (Syndicated Survei YouGov 2022)

PT Moduit Digital Indonesia (Moduit) selaku perusahaan teknologi finansial dan penyedia layanan digital private wealth management, melihat peluang yang sangat besar untuk bisa membantu mengelola high net worth individual.

Berdasarkan World Banks Report tahun 2020, jumlah orang yang memiliki aset besar (GDP per kapita diatas USD 135.000) atau yang dikategorikan high net worth individual di Indonesia sebesar 4 juta orang atau sekitar 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia.

Kemudian sekitar 20% atau sebanyak 54 juta merupakan golongan dengan penghasilan menengah (GDP per kapita diatas USD 5.800). Sementara sebanyak 211 juta atau 78% merupakan golongan berpenghasilan kecil.



Meski saat ini jumlahnya hanya sekitar 4 juta orang, Moduit meyakini nilai kekayaan HNWI tersebut akan terus meningkat, karena mereka terus berupaya mengembangkan aset dengan memperbesar alokasi dana mereka untuk produk-produk investasi.

Terlebih dukungan teknologi digital yang ditawarkan perbankan maupun platform keuangan atau investasi digital seperti Moduit, kian memudahkan HNWI dalam menemukan produk-produk investasi dengan kinerja yang baik dan aman.

Baca juga: Simak, Ini Tips Aman Melakukan Investasi Online

Chief Business Officer Moduit, Stefanus Adi Utomo mengatakan, para HNWI cenderung memilih partner terpercaya yang memberikan layanan yang dipersonalisasi atau sesuai dengan tujuan investasi masing-masing nasabah secara personal.

“Untuk itu melalui layanan Moduit Beyond, digital wealth management platform, siap membantu nasabah prioritas kami dalam mencapai tujuan investasinya,” papar Stefanus Adi Utomo dalam keterangan, Senin (26/9).

Lebih lanjut dikatakan, salah satu keunggulan digital wealth management platform Moduit adalah Proses Kurasi terhadap produk yang dilakukan oleh Tim Investasi Moduit yang telah berpengalaman hampir 20 tahun di Industri Wealth Management.

Hal ini akan membuat para nasabah HNWI mendapatkan produk yang personal dan dikelola secara one on one bagi masing-masing nasabah.

Sehingga, strategi investasinya akan bersifat tailor made dengan menyesuaikan karakteristik dan risk profile masing-masing investor.

Tidak hanya itu, nasabah juga akan mendapatkan pendampingan yang dilakukan oleh Moduit Advisor Partner yang tersertifikasi & berpengalaman.

Bagi nasabah High Net Worth yang memiliki kebutuhan lebih kompleks & membutuhkan solusi yang lebih personal, salah satu partner penyedia produk yang telah diseleksi adalah Juara Capital Indonesia.

Juara Capital melakukan penyediaan dan pengelolaaan produk Investasi yang sangat personal bagi Nasabah High Net Worth.

Juara Capital dipilih karena telah memenuhi kriteria dari Moduit dalam melakukan kurasi & terbukti mempunyai performance yang baik.

Terkait kerja sama itu, belum lama ini Moduit dan Juara Kapital sukses menggelar kegiatan bersama yakni, Client Gathering bertajuk: Moduit Beyond Market Strategy "Personalized Portfolio Solution to Grow Your Asset". Acara ini berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta.

Dalam acara yang dihadiri oleh para nasabah HNWI tersebut, Chief Investment Officer Juara Kapital, Richardo Walujo mengatakan, melalui kerja sama tersebut,

Juara Kapital akan berperan dalam menyediakan produk investasi yang fokus kepada pengelolaan dana nasabah HNWI secara private melalui kontrak pengelolaan dana/KPD dengan minimal nominal investasi sebesar minimal Rp 10 miliar.

"Kami mempunyai produk KPD secara khusus yang dapat di akses melalui Moduit untuk mengakomodasi kebutuhan investasi nasabah. Saat ini kami berfokus kepada penggelolaan KPD yang berfokus kepada investasi saham untuk nasabah yang memiliki profil resiko agresif," papar Richardo.

Selain menyediakan produk investasi secara personal, Moduit juga siap mengawal dan memberikan pendampingan pada nasabah HNWI dalam mencapai tujuan finansialnya.

Terkait layanan ini, Moduit telah bermitra dengan lebih dari 140 mitra advisor yang tersebar di kota-kota utama seperti; Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, maupun kota-kota pendukung antara lain; Cirebon, Kediri, Samarinda, Bali dan Lampung.

Para advisor tersebut umumnya telah berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri Priority Wealth Management di bank-bank ternama.

Liany Fransisca Natanael, selaku Moduit Advisor Partner mengatakan, nasabah high net worth memerlukan seorang advisor yang terpercaya untuk mengelola asetnya.

Biasanya mereka mempunyai tujuan keuangan yang lebih kompleks, sehingga tidak cukup hanya dengan produk standar yang beredar di market.

“Selain itu kehadiran advisor membuat nasabah makin yakin dan nyaman dalam berinvestasi,” imbuh Sisca ketika ditemui di acara yang sama," jelas Liany. (RO/OL-09)