Kalla Group Raih Penghargaan di IBF Awarding 2022

KALLA Group berhasil membawa pulang penghargaan The Best Corporate Collaboration for Ecosystem Development in East Indonesia di ajang Indonesia Brand Forum Awarding 2022 yang digelar oleh Indonesia Brand Forum (IBF). Ecosystem collaboration menjadi bagian strategis dalam corporate strategic planning dan digitalization perseroan.

Chief Strategy & Technology Officer Kalla Group Achmad Soegiarto menyampaikan itu. "Hal ini merupakan skenario penting dalam strategi dan teknologi bagi Kalla Group di 2022 untuk dapat mengorkestrasi SBU menjadi terintegrasi di dalam Kalla For Life," ujarnya setelah menerima penghargaan di Jakarta, Selasa (20/9).

Pria yang akrab disapa Anto itu menambahkan Kalla Group telah melakukan pemahaman vertikal dalam pengelompokan ekosistem yang relevan hingga mendorong ekosistem nasional maupun global. "Ujungnya, kita ingin membantu melahirkan entrepreneur lokal yang tangguh. Itu semua ada dalam value chain Kallafriends," terangnya.

Total 100 merek nasional diseleksi oleh dewan juri yang diketuai oleh Menteri Pariwisata 2014-2019 Arief Yahya. Hasilnya, hanya tersaring 13 brand yang terbagi menjadi kategori yakni IBF Awarding 2022 dan IBF Special Award.

Mengusung tema Brand Collab Champion-Winning Thru Coopetition Not Competition, Best Collab Nation 2022 mendorong kolaborasi antarmerek. Ini karena dari hari ke hari tampak dunia bisnis makin mengarah pada penguatan ekosistem di setiap industri. (RO/OL-14)