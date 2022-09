Selebritas Ramai-Ramai Manfaatkan Galaxy Z Series

Sejumlah selebritas telah menjajal berbagai fitur dalam Samsung Galaxy Z Series; Galaxy Z Flip4 5G dan Galaxy Z Fold4 5G.

Galaxy Z Flip4 5G

Reza Rahardian, Pevita Pearce, dan Anya Geraldine menemukan pengalaman baru saat menggunakan Galaxy Z Flip4 5G mulai dari bentuknya yang dilipat jadi compact, baterai tahan lama, ketahanan produk yang dapat diandalkan hingga FlexCam.

Pevita Pearce merasakan keseruan pada Galaxy Z Flip4 5G saat membuat konten karena memberinya lebih banyak ruang untuk berkreasi.

"Aku foto pakai FlexCam. Jadi waktu mau bikin konten nggak perlu lagi pake standee atau ribet cari sandaran. Cukup sesuaikan FlexCam-nya. Galaxy Z Flip 4 5G really is here for us to take our contents in a greater way. Aku juga coba kemampuan nightography-nya. Hasilnya tetap clear, walau dengan pencahayaan yang minim," kata Pevita dalam keterangannya pada Sabtu.

Selain itu, menurut Pevita, latar belakang tetap terlihat natural. "Pengalaman ini belum pernah aku dapat di smartphone lain. Jadi bisa makin explore ide dan bikin lebih banyak konten kekinian pakai Galaxy Z Flip4 5G," katanya.

Dengan FlexCam, pengguna bisa mengambil foto dan vidio layaknya menggunakan handycam karena bisa mengambil foto dan video dari berbagai angle dengan lebih mudah.

"Ini sangat berguna untuk ambil footage ambience dari berbagai arah demi konten yang aesthetic."

FlexCam pun bisa dipakai di Instagram yang membuat pengguna bisa lebih ekspresif dan kreatif saat bikin story dan reels.

Lalu, ada Flex Mode yang membuat pengguna bisa mudah mendapat full body shot secara hands-free.

Fitur itu dilengkapi dengan Auto Framing yang memastikan perangkat menangkap pergerakan subjek secara presisi, jadi pengguna bisa beraksi semaksimal mungkin dengan hasil video yang lebih smooth dan tetap fokus.

Keleluasaan menumpahkan kreativitas ini membuat Anya Geraldine jatuh cinta dengan Galaxy Z Flip4 5G.

"Aku sekarang jadi lebih sering ngevlog dan sharing sejak pake Galazy Z Flip 4 karena ada fitur seamless vlogging. Dengan ukurannya yang lebih ramping dibanding smartphone lain, bikin konten jadi bener-bener nggak ribet sama sekali. Udah cara pakainya lebih simple, hasil kontennya pun lebih keren dan beda dari yang lain. Baru dengan Galaxy Z Flip4 5G aku ngerasa smartphone itu bisa se-satisfying ini," kata Anya.

Anya mengaku puas saat membuat konten tanpa harus membuka perangkat sama sekali.

Dengan fitur Quick Shot pada Cover Screen yang telah diperbarui, pengguna cukup ambil perangkat lalu swipe Cover Screen untuk memilih opsi foto atau video untuk bikin konten selfie dengan begitu praktis.

Apalagi, kini pengguna bisa mendapatkan portrait selfie dengan efek blur yang lebih natural hingga melihat preview foto dan video dengan berbagai rasio tanpa membuka perangkat.

Menariknya lagi, pengguna juga bisa merekam dengan kontinuitas yang seamless dari Quick Shot saat perangkat tertutup ke Flex Mode saat perangkat terbuka tanpa pause atau stop video–ideal untuk pengguna yang mau bikin vlog.

Samsung telah membekali Galaxy Z Fold4 5G dan Z Flip4 5G dengan all-day battery yang mampu menemani pengguna menjalani rutinitasnya sepanjang hari.

Apalagi, dukungan prosesor canggih Snapdragon 8+ Gen 1 bikin konsumsi daya jadi semakin hemat dan efisien.

Baterai yang begitu tahan lama menjadi hal yang paling disukai oleh Reza Rahadian dalam pengalamannya menggunakan Galaxy Z Flip4 5G.

"Awalnya saya sempat khawatir pakai smartphone lipat aman enggak ya? Galaxy Z Flip4 sudah melewati tes buka lipat hingga 200.000 kali. Bayangkan bisa tahan berapa tahun ke depan. Samsung sudah membuat Flip4 juga lebih kokoh, tahan gores, tahan banting, dan tahan air. Jadi, durability dari smartphone ini tidak perlu diragukan lagi deh," kata Reza.

Menurut Reza, meski bentuk Galaxy Z Flip4 mungil, namun memiliki daya tahan baterai besar hingga 19 jam. "Artinya lebih tahan lama dari seri sebelumnya. Ditambah lagi, sudah punya teknologi super-fast charging. Saya charge 30 menit, battery sudah terisi 50 persen."

Reza meyakinkan bahwa dengan kapasitas baterai yang seawet itu, ditambah bodi yang lebih kokoh, tahan gores, tahan banting, dan tahan air, ponsel ini layak diandalkan untuk sehari-hari.

Galaxy Z Fold4 5G

Sementara Darius Sinathrya dan Raline Shah mengapresiasi kehebatan layar Galaxy Z Fold4 5G untuk multitasking dan bersantai menonton film atau pertandingan bola, main games, maupun berswafoto dengan hasil kamera yang lebih detail baik di siang maupun malam hari.

Bagi Darius, layar Galaxy Z Fold4 5G yang ramping nyaman dalam genggaman saat tertutup, dan lebih luas saat dibuka menambah kenyamanan saat menonton, online meeting, membaca berita, dan melakukan multitask, menjadi alasan pertama ia beralih ke smartphone lipat Samsung.

Galaxy Z Fold4 5G memberikan pengalaman bekerja yang lebih praktis seperti pakai PC dalam genggaman dengan Main Screen yang lebih lapang dan bezel yang lebih tipis, lengkap dengan fitur multitasking inovatif.

Layar yang lebih besar membuat pengguna bisa menggunakan Split Screen untuk buka tiga app sekaligus dengan lebih maksimal.

"Dengan Galaxy Z Fold4 ini, yang saya suka adalah apps favorit saya bisa diletakan di Task Bar, di bagian bawah layar, sudah seperti PC. Menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu jadi semakin mudah lagi, termasuk shortcut untuk buka tiga aplikasi favorit sekaligus dengan sekali tap dengan fitur Apps Pair," kata Darius.

Pengalaman multitasking di Galaxy Z Fold4 5G pun semakin intuitif dengan gesture terbaru untuk beralih dari tampilan full screen ke pop-up windows atau split screen hanya dengan sekali swipe.

"Di Galaxy Z Fold4, S Pen-nya sudah bisa langsung capture jadwal yang sudah saya catat di notes, dan langsung saya drop ke kalendar saya," tambahnya.

Galaxy Z Fold4 5G hadir dengan fitur baru Text Capture di mana pengguna bisa ambil informasi di dalam gambar secara instan tanpa mengetik ulang.

Jadi, saat mendapat screenshot berisi alamat, pengguna bisa langsung drag screenshot ke Google Maps untuk mengetahui lokasinya. Dengan cara serupa, pengguna juga bisa bikin agenda dengan capture tulisan di notes lalu langsung di-drop ke kalender.

Dengan berbagai pengembangan yang ditawarkan, S Pen sangat ideal bagi pengguna untuk mengedit foto hingga dokumen, membuat ilustrasi, menyusun notulen dari online meeting, maupun menuangkan inspirasi secara instan.

Sementara itu, Raline Shah terkesima dengan kecanggihan fungsi multitasking yang seamless.

Tidak hanya untuk membantu produktivitasnya yang tinggi, hasil jepretan selfie dan dengan kamera belakang dan nightography yang sangat memukau dan praktis baginya yang juga hobi traveling. Ini pun jadi alasan bagi Raline untuk beralih ke Galaxy Z Fold4 5G yang membantunya jauh lebih produktif dalam menjalani rutinitas.

"Semenjak aku pakai Galaxy Z Fold4, aku merasa jauh lebih produktif karena fitur multitaskingnya yang canggih banget. Sengaja aku foto saat gelap, karena Samsung Galaxy Z Fold 4 5G udah punya kemampuan Nightography. Dengan sensor dan powerful chipset yang bikin AI camera-nya makin canggih, hasilnya as bright as daylight,” ujar Raline. (Ant/OL-12)